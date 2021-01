Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben nem kapott.","shortLead":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben...","id":"20210112_QAnon_saman_nem_evett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5325936c-3676-4f9e-80fa-8242cc006541","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_QAnon_saman_nem_evett","timestamp":"2021. január. 12. 18:26","title":"Bioételt kívánt, napokig nem evett a QAnon-sámán az őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","shortLead":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","id":"20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb7f79b-f11e-4f82-848e-0170a3cf1426","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 13:41","title":"Megöltek egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541769ae-f718-44d0-9892-8198bce4074a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 18:15","title":"Izraeli adatok alapján a Pfizer-BioNTech vakcina a koronavírus átadását is megakadályozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most megmutatta, mire számíthatunk tőlük.","shortLead":"Az Intel jó néhány processzort mutat be és dob majd piacra az év során, többségüket az első negyedévben. A cég most...","id":"20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d16aa3-86ba-486c-9374-239aa73d9bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_intel_processzorok_ces_2021_intel_alder_lake_tiger_lage_jasper_lake_rocket_lake","timestamp":"2021. január. 12. 17:06","title":"Több fronton is frissítette a processzorait az Intel, az Apple M1-nek is készítettek konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bicskénél történt a baleset.","shortLead":"Bicskénél történt a baleset.","id":"20210114_m1_baleset_kigyulladt_kamion_lezaras_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dbfe4b-78ef-456d-b63f-999518217021","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_m1_baleset_kigyulladt_kamion_lezaras_havazas","timestamp":"2021. január. 14. 07:33","title":"Lángoló kamion miatt zárták le az M1-est​​​​​​​","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli, ha az Orbán melletti kiállás miatt kisebb lesz a rajongótábora.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli...","id":"20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0279fb4b-5388-49e8-893c-b38df0a26919","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","timestamp":"2021. január. 12. 15:51","title":"Szikora Róbert: A jó Isten keze van abban, hogy egy ilyen ember az ország vezetője, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","shortLead":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","id":"20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9a8d20-ff8e-41f5-9693-cc14da152a06","keywords":null,"link":"/360/20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","timestamp":"2021. január. 12. 18:15","title":"Róth Elza: A világ első számú tűzfészke elnökváltáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ország részvételével zajló akció keretében felszámolták a web sötét részén működő DarkMarketet. Az illegális piactéren lopott SIM kártyákkal és számítógépes vírusokkal kereskedtek a hackerek.","shortLead":"Egy több ország részvételével zajló akció keretében felszámolták a web sötét részén működő DarkMarketet. Az illegális...","id":"20210113_piacter_darknet_darkmarket_europol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaee162-2b26-4060-812a-d5efced47f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_piacter_darknet_darkmarket_europol","timestamp":"2021. január. 13. 15:03","title":"Lekapcsolták a világ legveszélyesebb online piacterét, a DarkMarketet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]