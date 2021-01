Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22120efa-9ee5-4e4f-aa9d-fa452e88170a","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kor felkorbácsolt közhangulatával is szembemenve 75 évvel ezelőtt, 1946 januárjában a nácik politikai vagy származási üldözötteinek egy kicsiny, ám tekintélyes csoportja nyilvánosan emelt szót a magyarországi németség kollektív bűnössé nyilvánítása és kitelepítése ellen.","shortLead":"A kor felkorbácsolt közhangulatával is szembemenve 75 évvel ezelőtt, 1946 januárjában a nácik politikai vagy származási...","id":"202103__svab_kitelepites__kollektiv_megbelyegzes__elfeledett_tiltakozas__a_moralis_hang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22120efa-9ee5-4e4f-aa9d-fa452e88170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96299809-4671-462f-9b1d-5e118473b80b","keywords":null,"link":"/360/202103__svab_kitelepites__kollektiv_megbelyegzes__elfeledett_tiltakozas__a_moralis_hang","timestamp":"2021. január. 23. 16:00","title":"Egy elfeledett tiltakozás: Paptanár, bankelnök és író és gróf is fellépett a svábok kitelepítése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","shortLead":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","id":"20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6b973d-7454-4f5b-ba4b-0457ad33db2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","timestamp":"2021. január. 25. 07:34","title":"Szó sem volt a modellváltásról szóló széles körű egyeztetésről a Debreceni Egyetem professzorai szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62","c_author":"Mácsai Pál","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Harmadikként Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc548cb-8043-41d1-8655-f14f06d1ad62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ea9bf-eda3-4ac1-b226-489739f1eeb6","keywords":null,"link":"/360/20210124_Macsai_Pal__Bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 24. 11:30","title":"Mácsai Pál: „A helyet be lehet zárni. A szellemet nem” – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ráadásul lehet, hogy a tüzet is az áramszolgáltató okozta. ","shortLead":"Ráadásul lehet, hogy a tüzet is az áramszolgáltató okozta. ","id":"20210124_Leegett_a_hazuk_de_meg_fel_evig_kaptak_a_villanyszamlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d169b1c-5efb-4ffa-ac35-bc4e1ade3bb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Leegett_a_hazuk_de_meg_fel_evig_kaptak_a_villanyszamlat","timestamp":"2021. január. 24. 12:45","title":"Leégett a házuk, de még fél évig kapták a villanyszámlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly feminista kérdést. Azóta a Szex és New York alkotói többször is meglovagolták a nosztalgiát, 2021-re pedig oda jutottunk, hogy 17 év után folytatást kap a Szex és New York. De a legnépszerűbb és talán legszerethetőbb karaktere nélkül vajon marad-e valami abból az energiából, amely annak idején előre vitte a sztorit?","shortLead":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly...","id":"20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1e805-da0a-4b75-89de-716195c86aa1","keywords":null,"link":"/kultura/20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","timestamp":"2021. január. 24. 18:00","title":"Szentségtörés Samantha nélkül forgatni a Szex és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok sem. A déli Calabria régióban a felelőtlen irányítás és a maffia mesterkedései miatt sorra kellett bezárni az egészségügyi intézményeket. Ebből lett elege egy nyugdíjas orvosnak és csapatának. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok...","id":"20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb83ef-7091-4be2-b286-5ddcdfafe23e","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","timestamp":"2021. január. 23. 11:37","title":"Nyugdíjas orvosok foglaltak el egy bezárt kórházat Olaszoszágban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja az eredetileg az Apor Vilmos térre tervezett Makovecz-féle katedrális esete is. Vélemény.","shortLead":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja...","id":"202103_egyhaz_aranykalitkaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07648f97-c2d0-446c-ae91-e99d5709beed","keywords":null,"link":"/360/202103_egyhaz_aranykalitkaban","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Egyház aranykalitkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcadikos diákok matematikából és magyar nyelvből töltöttek ki feladatsorokat.","shortLead":"A nyolcadikos diákok matematikából és magyar nyelvből töltöttek ki feladatsorokat.","id":"20210123_kozepiskolai_felveteli_feladatai_es_megoldasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88819a81-ffd7-4371-9466-ac4758742306","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_kozepiskolai_felveteli_feladatai_es_megoldasai","timestamp":"2021. január. 23. 13:24","title":"Itt vannak a középiskolai felvételi feladatsorai és megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]