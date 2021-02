Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","shortLead":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","id":"20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df8e1c-afd2-49c5-a15f-e8c21256285c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","timestamp":"2021. február. 15. 15:30","title":"Hollandiában szinte lemásolta valaki a híres balatoni Hummer-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","shortLead":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","id":"20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97810d4a-baa5-48fb-af3f-d54126491c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","timestamp":"2021. február. 15. 19:47","title":"Karácsony Orbánnak: Az új városvezetésnek közel négyszer annyi önkormányzati adót kell fizetnie, mint Tarlósnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Matolcsy György szerint Magyarország szintet léphetne a fenntartható felzárkózásban azzal, ha a legjobb egyetemek köré innovációs parkokat, okoskerteket építenének, amelyek bölcsői és keltetői lehetnének egy magyar innovációra és tulajdonra épülő vadonatúj gazdaságnak.","shortLead":"Matolcsy György szerint Magyarország szintet léphetne a fenntartható felzárkózásban azzal, ha a legjobb egyetemek köré...","id":"20210217_matolcsy_gyorgy_okos_kertek_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e96e35-4d5e-4610-8203-5efa5305193a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_matolcsy_gyorgy_okos_kertek_innovacio","timestamp":"2021. február. 17. 07:03","title":"Íme Matolcsy György legújabb ötlete, amellyel szerinte lökhetnénk a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet a virtuális standoknál pályázni, munkaadóként önéletrajzot gyűjteni, a jelöltekkel chatelni vagy online előadást tartani. A pandémiás helyzetre adott válasz népszerű álláskeresők és munkaadók körében is. A legnagyobb állásbörze-szervező több újítással is készül. A munkaadóknak még lehet standokat foglalni, álláskeresőként ajánlatos már most regisztrálni. ","shortLead":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet...","id":"20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd78b58-970b-43f8-b534-84f8bb6d0162","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","timestamp":"2021. február. 16. 13:59","title":"Márciusban újra jön a legnagyobb online állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Három esetben merült csak fel, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott.\r

","shortLead":"Három esetben merült csak fel, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott.\r

","id":"20210216_Szabalytalan_teherauto_busz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b6999-4238-466b-adc7-72a8c30fbf6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szabalytalan_teherauto_busz_rendorseg","timestamp":"2021. február. 16. 09:35","title":"Egy hét alatt több mint nyolcszáz szabálytalan teherautóst és buszsofőrt kapcsolt le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","shortLead":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","id":"20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab0d78-52c9-4b8f-accd-89cf34687390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 16. 13:38","title":"Új WTO-főnök: A gazdag országok is veszítenek, ha visszatartják a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg...","id":"20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8263c395-6a5a-4a94-b864-4d2062c13fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","timestamp":"2021. február. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Mitsubishi Outlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]