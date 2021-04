Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter Erzsébet A Biblia ételei című kötete.","shortLead":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter...","id":"202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab179d0-8687-4c2e-92f5-c1388f16766d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","timestamp":"2021. április. 10. 16:15","title":"A sáskajárástól a sáskafogyasztásig - A Biblia ételei könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és módon ostorozta a közmédiát.","shortLead":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és...","id":"20210409_kozmedia_provokacio_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c2c16-1774-4540-90c2-dbe74b69d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kozmedia_provokacio_2","timestamp":"2021. április. 09. 11:24","title":"A közmédia a \"balliberális\" sajtó összefogását vizionálta, mert beszámolt a provokációs ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","shortLead":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","id":"20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34de08d7-70c7-4471-a1dc-428d5e3a4797","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","timestamp":"2021. április. 09. 18:33","title":"Szokott zöld színű zöldséget enni? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","shortLead":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","id":"20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10134093-9377-458b-8d46-37e636ff7e59","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 13:24","title":"Egyelőre kivárnak a Sziget Fesztivállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2dee8b-2fe4-4539-a616-1228fd80a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Cellebrite nevű cég átszámítva mintegy 4,8 millió forintért árulja azt az eszközét, amivel a rendvédelmi szervek feltörhetik a gyanúsított iPhone-ját.","shortLead":"Az izraeli Cellebrite nevű cég átszámítva mintegy 4,8 millió forintért árulja azt az eszközét, amivel a rendvédelmi...","id":"20210409_iphone_feltorese_cellebrite_gyilkossag_telefon_feltorese_nyomozas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2dee8b-2fe4-4539-a616-1228fd80a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eccf2d-d9b9-4734-a364-351fdf8012f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_iphone_feltorese_cellebrite_gyilkossag_telefon_feltorese_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. április. 09. 17:03","title":"Egy 4 éves fiú halála miatt nyomozott a brazil rendőrség, feltörték a gyanúsítottak iPhone-jait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Pénteken 19 törvényjavaslatot tárgyal az Országgyűlés összevonva. A valóságos vita így lehetetlen.","shortLead":"Pénteken 19 törvényjavaslatot tárgyal az Országgyűlés összevonva. A valóságos vita így lehetetlen.","id":"20210409_orszaggyules_torvenyjaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898a65e-f628-43bc-85ed-e7e6c8adee0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_orszaggyules_torvenyjaslat","timestamp":"2021. április. 09. 08:32","title":"Rohammunka a törvénygyárban: 19 törvényjavaslatot tárgyal ma az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","shortLead":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","id":"202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337116f7-a73f-478f-a07b-be5671ed0a1f","keywords":null,"link":"/360/202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","timestamp":"2021. április. 09. 10:00","title":"Alvó ügynök: ébredezik az Ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy dokumentum szerint a Szlovákiába érkezett orosz vakcinák nem olyanok, mint amilyeneket az Európai Gyógyszerellenőrzési Hivatalhoz küldtek ellenőrzésre az oroszok.","shortLead":"Egy dokumentum szerint a Szlovákiába érkezett orosz vakcinák nem olyanok, mint amilyeneket az Európai...","id":"20210408_Szlovakia_adat_Szputnyik_V","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477afba-0600-4028-9e05-625be22fb12a","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Szlovakia_adat_Szputnyik_V","timestamp":"2021. április. 08. 17:24","title":"Szlovákia nem kapott elég adatot a Szputnyik V-ről, Magyarország titoktartásra hivatkozva nem segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]