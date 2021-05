Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek most egy negyedikre is parancsot adnak a gépnek.","shortLead":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek...","id":"20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fe9a92-355c-4abf-93ec-c07b98ce1823","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabban, messzebb, még tovább: három rekordot is felállíthat a NASA marsi helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső áramforrás nélkül teszi lehetővé a vállalatok számára eszközeik monitorozását. A fejlesztők szerint a megoldás támogatja a hatékonyságot és az adatalapú döntéshozatalt.","shortLead":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső...","id":"20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca54d739-0ade-4579-8145-ba6ceb9581a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","timestamp":"2021. április. 30. 16:03","title":"Döntsön az adat! – üzeni a vállalkozásoknak új megoldásával a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert meg vele, de az internetet is meghódította.","shortLead":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert...","id":"20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a42fb30-c6ff-405b-9dcb-3b5fc0161c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","timestamp":"2021. április. 30. 19:03","title":"Egy csapásra gazdaggá vált a lány, aki eladta a róla készült világhírű mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8881caec-3de3-4108-8b85-552e5100e11d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előszeretettel hasonlítja össze számítógépeit a Microsoft az Apple eszközeivel, és nem meglepő módon, ez utóbbiak rovására. Alább egy újabb „gyöngyszem”.","shortLead":"Előszeretettel hasonlítja össze számítógépeit a Microsoft az Apple eszközeivel, és nem meglepő módon, ez utóbbiak...","id":"20210430_microsoft_surface_laptop4_hirdetes_apple_macbook_air_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8881caec-3de3-4108-8b85-552e5100e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d28dfa-1e2d-49ae-b88f-7910895a0d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_surface_laptop4_hirdetes_apple_macbook_air_ellen","timestamp":"2021. április. 30. 10:03","title":"Ismét megtrollkodta a Microsoft az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7854f1b3-8fa6-461c-b9be-2231413b30d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a képviselők egy negyedének indítványát a Munka törvénykönyve 2018 végén elfogadott módosítása alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére, de megállapított egy törvényhozói mulasztást, és megszabott egy alkotmányos követelményt. \r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a képviselők egy negyedének indítványát a Munka törvénykönyve 2018 végén elfogadott...","id":"20210430_Ab_nem_alkotmanyserto_a_rabszolgatorveny_de_nincs_is_teljesen_rendben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7854f1b3-8fa6-461c-b9be-2231413b30d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f909d-3e0d-482a-b387-d00457603834","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Ab_nem_alkotmanyserto_a_rabszolgatorveny_de_nincs_is_teljesen_rendben","timestamp":"2021. április. 30. 20:32","title":"Ab: nem alkotmánysértő a „rabszolgatörvény”, de nincs is teljesen rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés után legfeljebb egy órával töröljék az adott platformon közzétett terrorista tartalmat. A rendelet egy év múlva léphet hatályba.","shortLead":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés...","id":"20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0aec80-b2b4-4cec-a933-d979883aa912","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","timestamp":"2021. április. 29. 18:03","title":"EP: Egy órán belül le kell szedni a terrorista tartalmakat az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban börtönnel fenyegetik-e a szívást. Adatelemző cikkünk.","shortLead":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban...","id":"20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60161b70-85a3-44be-ae0d-7e90e1fad2bb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","timestamp":"2021. április. 30. 17:56","title":"Nem rettenti el a börtön az európai kannabiszfogyasztókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]