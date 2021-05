Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","shortLead":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","id":"20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebe6575-e85b-4d02-b2d5-63fe35f4fa34","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","timestamp":"2021. május. 08. 17:00","title":"Bombatámadás történt egy afgán lányiskolánál, legalább húszan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","shortLead":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","id":"20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0f7-028b-4bb1-983c-3477fba1e5ce","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","timestamp":"2021. május. 08. 07:40","title":"Botrány lett az ausztrál olimpikonok csoportképéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa nagyszínpadára? És milyen élet várja a fiatal roma fiút a képzés után? Tititá negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa...","id":"20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d06891b-3650-4b89-8e47-2e785ddfea1c","keywords":null,"link":"/360/20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","timestamp":"2021. május. 08. 19:00","title":"Doku360: Kimész és belenézel ezerötszáz szempárba. Beléjük nézel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek jelenleg is, de még bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogy csak Magyarországon használnak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem jóváhagyott vakcinákat is. Vannak országok, amelyek erről tudomást sem vesznek, mások részben alkalmazkodnak, néhányan pedig teljes mértékben.","shortLead":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek...","id":"20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564d5f3-05f9-4a9b-8021-34bf8042b60f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","timestamp":"2021. május. 08. 14:00","title":"Feladtuk a leckét az EU-nak az orosz és a kínai oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból indult el.","shortLead":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból...","id":"20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bd12d3-b3cd-423e-a2d0-612617b58fa0","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","timestamp":"2021. május. 09. 14:55","title":"Megnyerte az „egyéb” kategóriát a botrányhős viccjelölt a londoni választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó rendszerrel szembeni növekvő elégedetlenség.","shortLead":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó...","id":"202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1a1a4-afbe-41e5-be98-97722ca19c5f","keywords":null,"link":"/360/202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","timestamp":"2021. május. 08. 16:00","title":"Izrael és Irán árnyékháborút folytat, de nem akar nyílt konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok keleti partvidékének felét ellátó üzemanyag-hálózatot kellett egy támadás miatt lekapcsolni.","shortLead":"Az Egyesült Államok keleti partvidékének felét ellátó üzemanyag-hálózatot kellett egy támadás miatt lekapcsolni.","id":"20210508_zsarolovirusos_tamadas_uzemanyagvezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0aae58-ce28-4f10-aa60-040814beda04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_zsarolovirusos_tamadas_uzemanyagvezetek","timestamp":"2021. május. 08. 21:11","title":"Egy zsarolóvírusos támadás miatt leállt az USA legnagyobb üzemanyagvezeték-hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre utal a még a jegybank szerint is kissé túlzó hiánycél - mondta Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírója a Fülkében. Kinek jut és ki marad ki a pénzesőből?","shortLead":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre...","id":"20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf525b-e7bb-4882-923d-8df58f687b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","timestamp":"2021. május. 08. 11:00","title":"Fülke: A választásokra utaló jelek is megjelentek a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]