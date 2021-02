Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete új üzleti terepen.","shortLead":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete...","id":"202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dddb531-830c-4a39-9c43-a77ce826d694","keywords":null,"link":"/360/202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","timestamp":"2021. február. 21. 13:45","title":"A vagyonkezelésbe is belevág a hazai közétkeztetés királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c377af81-e66f-4ee3-8689-90fd3324fb47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajdú Eszter sokszoros díjnyertes filmje 8 év után először lesz magyar tévében, konkrétan február 23-án a Dikh TV-n.



","shortLead":"Hajdú Eszter sokszoros díjnyertes filmje 8 év után először lesz magyar tévében, konkrétan február 23-án a Dikh TV-n.



","id":"20210222_Eloszor_lesz_lathato_teveben_a_romagyilkossagok_targyalasarol_szolo_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c377af81-e66f-4ee3-8689-90fd3324fb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820c9e76-a94a-40fd-bc14-99842a4bdf56","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Eloszor_lesz_lathato_teveben_a_romagyilkossagok_targyalasarol_szolo_dokumentumfilm","timestamp":"2021. február. 22. 08:46","title":"Először lesz látható tévében a romagyilkosságok tárgyalásáról szóló dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már kezd melegedni az időjárás Texasban, még mindig milliók élnek áram és folyóvíz nélkül az USA tagállamában. Joe Biden elnök katasztrófa sújtotta területnek minősítette Texast, így több szövetségi segítség érkezhet a hideg idő miatt megbénult térségbe. \r

","shortLead":"Bár már kezd melegedni az időjárás Texasban, még mindig milliók élnek áram és folyóvíz nélkül az USA tagállamában. Joe...","id":"20210220_Katasztrofa_sujtotta_terulette_nyilvanitjak_Texast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae539c3-9d5d-4845-9c02-ea83f42aa2fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Katasztrofa_sujtotta_terulette_nyilvanitjak_Texast","timestamp":"2021. február. 20. 15:05","title":"Katasztrófa sújtotta területté nyilvánítottákTexast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. ","shortLead":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja...","id":"20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10015a4a-0357-4db1-9a5a-5dcbdfedf533","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","timestamp":"2021. február. 21. 19:28","title":"Egy hetük lenne aláírni, de sok egészségügyi dolgozó még meg sem kapta az új munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","shortLead":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","id":"20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972e04a7-c8dd-4284-8ee5-c214f8e6e04a","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","timestamp":"2021. február. 22. 06:07","title":"Tavaszias időt hoz a hétfő, akár 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bb76d7-622c-4322-82c2-dee76b983c41","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy terrorizmus finanszírozásával vádolt oligarcha tulajdonában lévő olajvezetéket venne vissza állami tulajdonba az ukrán elnök. A vezetéken Magyarországra is érkezik dízelüzemanyagot. ","shortLead":"Egy terrorizmus finanszírozásával vádolt oligarcha tulajdonában lévő olajvezetéket venne vissza állami tulajdonba...","id":"20210221_Ukrajna_allamosit_egy_Magyarorszagra_tarto_olajvezeteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43bb76d7-622c-4322-82c2-dee76b983c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32cd8bb-2cb0-45c9-ade7-3e956f079f10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Ukrajna_allamosit_egy_Magyarorszagra_tarto_olajvezeteket","timestamp":"2021. február. 21. 12:25","title":"Államosítana egy Magyarországra tartó olajvezetéket Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63","c_author":"Jakab Péter","category":"360","description":"\"Az együttműködésbe talán mi érkeztünk a legmesszebbről. Talán szerénytelenségnek tűnik, de büszkén írom le, hogy az a közösség, amit Jobbiknak hívnak, mára egy az európai értékek iránt elkötelezett, modern jobbközép, szociálisan érzékeny nemzeti néppártként része a szövetségnek\" - írja a Jobbik elnöke a hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának második etapját nyitó írásában. Azt is elmondja, hogy véleménye szerint az ellenzéki összefogás jó úton jár.","shortLead":"\"Az együttműködésbe talán mi érkeztünk a legmesszebbről. Talán szerénytelenségnek tűnik, de büszkén írom le...","id":"20210222_Jakab_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43de42ae-eeb7-4c8b-9120-9ef7048554d7","keywords":null,"link":"/360/20210222_Jakab_Peter","timestamp":"2021. február. 22. 11:00","title":"Jakab Péter: Kormányváltásra és korszakváltásra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]