[{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","shortLead":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","id":"20210513_lakodalom_gulyas_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df962419-70af-40b7-af00-bd0338f002d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_lakodalom_gulyas_gergely","timestamp":"2021. május. 13. 11:26","title":"Gulyás: Nem kell ötmillió beoltott, hogy lagzik legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0a0c59-05b2-4299-aece-29905ad46ede","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-vakcinák alapját kidolgozó magyar kutató szerint a Pfizer oltása a vírus brit és brazil változata ellen ugyanúgy véd, mint a vuhani ellen. Ugyanakkor valamivel kisebb a hatásossága a vírus dél-afrikai variánsával szemben.","shortLead":"Az mRNS-vakcinák alapját kidolgozó magyar kutató szerint a Pfizer oltása a vírus brit és brazil változata ellen...","id":"20210513_kariko_katalin_harmadik_oltas_mrns_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0a0c59-05b2-4299-aece-29905ad46ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c025b2d-85d2-4fe7-a36f-cadd7a910a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kariko_katalin_harmadik_oltas_mrns_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 11:44","title":"Karikó Katalin: Már tesztelik a 6 hónapos kortól adható Pfizer-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","shortLead":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","id":"20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6823a7-5f38-4011-953f-ceda7f716f27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","timestamp":"2021. május. 12. 14:28","title":"A lakók feje fölül árverezték el a Lovi lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.","shortLead":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról...","id":"20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126deb60-4330-4306-825a-8fb8ef982232","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","timestamp":"2021. május. 12. 14:45","title":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összes beoltott közel 40 százaléka mindkét adagot megkapta a vakcinából.","shortLead":"Az összes beoltott közel 40 százaléka mindkét adagot megkapta a vakcinából.","id":"20210512_Megduplazodott_aktiv_fertozott_atoltott_Seychelleszigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc450ae-68bd-470b-8390-0848ff16136f","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Megduplazodott_aktiv_fertozott_atoltott_Seychelleszigetek","timestamp":"2021. május. 12. 15:36","title":"Megduplázódott az aktív fertőzöttek száma a világ legátoltottabb országában, a Seychelle-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit rémhírterjesztéssel gyanúsítanak. ","shortLead":"A rendőrség szerint a kamuhírt egy álprofilra írták a Facebookon, de így is be tudták azonosítani az elkövetőt, akit...","id":"20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1763b86c-d946-4ef2-ba17-8c2cdce6918f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2ba68-e8f6-4d60-82ec-e18e79be0d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_oltas_rozsaly_remhirterjesztes","timestamp":"2021. május. 13. 15:09","title":"“Természetesen nem igaz, élünk” – azt terjesztették, hogy egy magyar faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára vonult. Közben a szokatlanul intenzív rakétázásért cserébe számtalan célpontot támadott az izraeli hadsereg, köztük lakóházakat is. A támadásokban gyerekek is meghaltak mindkét oldalon. Izraeli magyarokat kérdeztünk a kinti állapotokról.","shortLead":"Rakétatámadások, merényletek, zavargások eddig is voltak Izraelben, de most már az ország arab lakossága is az utcára...","id":"20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef5b8fa-7cfb-4be6-93bd-b5f395028ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c385bb-7486-41fe-ae50-0d6e38e7ebe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Arra_ebredtunk_hogy_robbanasoktol_razkodik_az_ablakunk__polgarhaborus_helyzet_Izraelben","timestamp":"2021. május. 12. 13:17","title":"„A légiriadó után nagyjából 90 másodpercünk van a becsapódásig” – helyiek beszámolói arról, mi történik Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A repeszek egy hatéves gyermeket életveszélyesen megsebesítettek.","shortLead":"A repeszek egy hatéves gyermeket életveszélyesen megsebesítettek.","id":"20210512_hamasz_izrael_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542f4fe-2e1d-4c00-bf4d-5e39830b146f","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_hamasz_izrael_raketa","timestamp":"2021. május. 12. 21:04","title":"A Hamász szerda este újabb 130 rakétát lőtt ki Izraelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]