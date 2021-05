Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek hozzá.","shortLead":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek...","id":"20210512_windows_7_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d1c7ff-924b-4cc9-b619-ba470e3463a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_windows_7_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 12. 18:13","title":"A számítógép-használók 22 százaléka még mindig Windows 7-en dolgozik, pedig ketyegő bombán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","shortLead":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","id":"20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15399d-c5ed-469e-a31e-bfb240b97b93","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","timestamp":"2021. május. 12. 14:38","title":"Beköltöztek a lakók Európa első 3D-nyomtatással készült házába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","shortLead":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","id":"20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237a086d-8054-47cf-9d4d-43dc2a542451","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","timestamp":"2021. május. 13. 11:12","title":"„Művésznő! Miénk volt a megtiszteltetés!” – tűzoltók mentették ki Lehoczky Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3691efc0-1bf0-4134-808f-8977b6a57167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából három hete mutatta be az Apple kütyükereső eszközét, az AirTaget. Bár a gyártó termékei híresek biztonságukról, egy kutatónak sikerült feltörnie ezt az eszközt.","shortLead":"Nagyjából három hete mutatta be az Apple kütyükereső eszközét, az AirTaget. Bár a gyártó termékei híresek...","id":"20210512_apple_airtag_feltorese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3691efc0-1bf0-4134-808f-8977b6a57167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ad520a-b7ce-40a1-9456-3396755f3c30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_airtag_feltorese","timestamp":"2021. május. 12. 10:03","title":"Rossz hír az Apple-nek: feltörhető az AirTag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","id":"20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df651b9-3148-4032-b0f4-1948ec2d0c6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","timestamp":"2021. május. 13. 13:02","title":"Iskola előtti zebrán sodort el egy teherautó egy anyát és gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után találkoztak fertőzöttel.","shortLead":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után...","id":"20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b777c3-9d54-4583-9e80-3b390c7a8c34","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","timestamp":"2021. május. 12. 15:27","title":"Már a második oltása előtt kikerülhet a karanténból a szoros kontakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már nem lehet, csak törölni az eseményt, ami óriási anyagi és presztízsveszteséggel járna.","shortLead":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már...","id":"202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d0f04-a26b-4b61-af24-67a99440c8fb","keywords":null,"link":"/360/202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","timestamp":"2021. május. 13. 15:00","title":"Tokió akarja az olimpiát, a japánok inkább szabadulnának tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]