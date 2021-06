Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","shortLead":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","id":"20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af02415-1bc3-4321-ad7d-79f9ec4aa98f","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","timestamp":"2021. június. 14. 15:46","title":"Uniós oltalmat kapott két \"Balatoni hal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb6eeeb-80a2-4b19-93cf-2d00f39e5224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járatsűrítésekkel készül a BKK a kedd esti Eb-csoportmeccsre, de lezárásokra is fel kell készülni.","shortLead":"Járatsűrítésekkel készül a BKK a kedd esti Eb-csoportmeccsre, de lezárásokra is fel kell készülni.","id":"20210614_bkk_magyar_portugal_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdb6eeeb-80a2-4b19-93cf-2d00f39e5224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb21ed1-a2e9-4048-ba1d-73bfeea01d79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_bkk_magyar_portugal_meccs","timestamp":"2021. június. 14. 16:07","title":"Közzétette a BKK, hogyan változik a közlekedés a magyar–portugál meccs előtt és után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező változatra, vagy egy ideig még az előző kiadásnál marad.","shortLead":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező...","id":"20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f5ff0-c4b1-48c9-bcf0-deaab3d5b8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 13:08","title":"Fel fog jönni egy fontos kérdés az iPhone-on a következő iOS-verziónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina után másfajtát adnak be másodiknak, netán harmadiknak. ","shortLead":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina...","id":"20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5401da80-4666-4db8-8b95-e3a6f2c407cc","keywords":null,"link":"/360/20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","timestamp":"2021. június. 14. 11:00","title":"Nem csak a Sinopharm miatt érdekes: szabad-e keverni az oltásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","shortLead":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","id":"20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202f812-02b8-45c2-998d-646449dea5d1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","timestamp":"2021. június. 14. 09:39","title":"Ma kezdődnek a szóbeli érettségik, igaz, idén ez nem sok diákot érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","shortLead":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","id":"20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55af8ec6-1af2-4026-a489-e5a2a9b7b6bc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","timestamp":"2021. június. 12. 21:38","title":"Finnország nyert, de kit érdekel, amikor Eriksen túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Komoly összegben vállalna garanciát a költségvetés.","shortLead":"Komoly összegben vállalna garanciát a költségvetés.","id":"20210614_Belenyulna_a_vallalati_hitelezesbe_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3f5bf-5d14-4b3b-8299-6a44caf03ec0","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_Belenyulna_a_vallalati_hitelezesbe_az_allam","timestamp":"2021. június. 14. 13:44","title":"Belenyúlna a vállalati hitelezésbe az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22673d4-b250-49a0-b548-7c787e0ecb10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"4,8 millió dollárról sikerült feltornázni majdnem 30-ig az online aukción az első űrrepülőjegyek árát. A mindössze 10-15 perc tartó űrút minden percéért nagyjából 2 millió dollárt fizet majd a licit nyertese.","shortLead":"4,8 millió dollárról sikerült feltornázni majdnem 30-ig az online aukción az első űrrepülőjegyek árát. A mindössze...","id":"20210613_28_millio_dollarert_kelt_el_a_15_perces_urutra_szolo_jegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22673d4-b250-49a0-b548-7c787e0ecb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8885a0-f37f-46ed-a7cf-62ba8e1dd7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_28_millio_dollarert_kelt_el_a_15_perces_urutra_szolo_jegy","timestamp":"2021. június. 13. 10:00","title":"28 millió dollárért kelt el a 15 perces űrútra szóló jegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]