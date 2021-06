A Péter Pál polgárház udvarán tartott délutáni előadáson az elsősorban idősebbekből álló közönségnek elénekelte Varga Miklós az 1984-es slágerét, az Európát is. (A dalnak eredetileg egyébként Kék farmer volt a címe és egészen másról szólt, arra Varga Mihály szövegíró alkotta meg a sláger ma ismert változatát.)

A zene felvételről ment, és egy ponton a kormánypárti szimpátiájáról ismert Varga Miklós magyarázatot is fűzött a dalhoz, nehogy a közönség véletlenül rosszul értse, miért is szereti ő a vén Európát, amikor épp hadban kéne állni Brüsszellel. És amikor a kormánykommunikáció épp egész pályás letámadást indított a szerintük LMBTQ-propaganda ellen.

„Hát hölgyeim és uraim, most már nagyon sok esztendeje, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, mert Európát ne tévesszük már össze az Európai Unióval! Mi nem abba a szivárványos Európába szerettünk volna lenni” – mondta az énekes. Majd hozzátette, a dal szól még azért is, „hogy talán egyszer, akiket elszakítottak tőlünk, ők is ott lehetnek az igazi, közös Európa-házban. Ezért szól még ma is ez a dal. Na, és hogy ezt Brüsszelben is meghallják, jó hangosan üzenjük meg, hogy mi szeretjük Európát!” - mondta az énekes.

A „koncert” pár perces részletét itt nézheti meg.

