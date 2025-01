Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0ed3a310-028f-410f-9658-91763952456a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ki gondolná, hogy 2025-ben még ilyen egyszerű trükkök működnek.","shortLead":"Ki gondolná, hogy 2025-ben még ilyen egyszerű trükkök működnek.","id":"20250130_Bolgar-kamionos-magnes-menetiro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed3a310-028f-410f-9658-91763952456a.jpg","index":0,"item":"9582dd35-e1b5-48ec-aa85-78b3d65f9239","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Bolgar-kamionos-magnes-menetiro-video","timestamp":"2025. január. 30. 16:51","title":"Klasszikus módszerrel buherálta meg a menetidő-számlálót egy bolgár kamionos, de lebukott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi fellebbezett, de a törvényszék elutasította a kérését.","shortLead":"A férfi fellebbezett, de a törvényszék elutasította a kérését.","id":"20250130_till-tamas-gyilkossag-borton-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77f287b-12c9-485d-a12a-fd3655907710.jpg","index":0,"item":"89cfb146-2b5c-4f6a-a0fe-2b43372b7f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_till-tamas-gyilkossag-borton-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 30. 13:50","title":"Április közepéig biztosan letartóztatásban marad Till Tamás feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint az újvidéki támadás résztvevői nagy kárt okoztak az országnak.","shortLead":"A szerb elnök szerint az újvidéki támadás résztvevői nagy kárt okoztak az országnak.","id":"20250128_vucsics-valasztasok-szerbia-ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"b4b46e29-50e9-4b4f-a56f-0ecf13795929","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_vucsics-valasztasok-szerbia-ujvidek","timestamp":"2025. január. 28. 21:25","title":"Vucsics: Ha harminc napon belül nem alakul új kormány, áprilisban választások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt játszódik.","shortLead":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt...","id":"20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663.jpg","index":0,"item":"74bd30dc-92ee-4e2f-b067-4a7d47296abb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","timestamp":"2025. január. 29. 16:03","title":"Brutális számítógép kell az új Doomhoz: itt van minden, amit a játékról tudni érdemes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány reklámfilmet a Covid sikeres legyőzéséről. Pedig életek múltak azon, hogy mint mindent, a járványhelyzetet is politikai harcként kezelték, és az EU, valamint az ellenzék megbélyegzésére használták fel. Öt év távolából ismét belpolitikai vita tárgya lett, ami 2020-ban és 2021-ben történt. ","shortLead":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány...","id":"20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff.jpg","index":0,"item":"39a568f7-cef9-4518-9116-cbf614ac9062","keywords":null,"link":"/360/20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","timestamp":"2025. január. 29. 13:15","title":"Életeket menthetett volna, ehelyett Orbán már 2020-ban eldöntötte, kik lesznek a járvány győztesei, kik a vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","shortLead":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","id":"20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"5b590d6d-f847-4fd6-a845-fa0c2e92557f","keywords":null,"link":"/elet/20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","timestamp":"2025. január. 30. 05:31","title":"Sürgősen nézzék meg ezeket a filmeket, mert hamarosan eltűnnek a Netflixről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éles vita a Fővárosi Közgyűlésben a beruházásról és arról, hogyan akadályozhatja ezt meg Budapest vezetése. Barabás Richárd szerint valaki börtönbe fog menni. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid szerint itt most minden a szuverenitásról szól. A Fidesz szerint „Make Budapest Great Again”, Radics Béla még ordítozott is egy kicsit, a tiszások pedig koradélután ki is vonultak. ","shortLead":"Éles vita a Fővárosi Közgyűlésben a beruházásról és arról, hogyan akadályozhatja ezt meg Budapest vezetése. Barabás...","id":"20250129_rakosdubaj-fovarosi-kozgyules-vitezy-david-karacsony-gergely-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"7b15dd44-85f4-4ce5-ac5f-20e47d7cbe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_rakosdubaj-fovarosi-kozgyules-vitezy-david-karacsony-gergely-fidesz-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 10:58","title":"Karácsony Rákosdubajjal kapcsolatban a fideszeseknek:„Ingyen nem lehet valaki ilyen hülye”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki a férje. De elég-e egy bátor alakítás az üdvösséghez? ","shortLead":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki...","id":"20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406.jpg","index":0,"item":"440a06ae-84a7-405e-8c51-5b8f616c41bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","timestamp":"2025. január. 30. 17:44","title":"Kamaty & Lefety – kritika Nicole Kidman erotikus drámájáról, a Jókislányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]