[{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","shortLead":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","id":"20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"0c12b65a-6c06-4b6c-ae69-fa2ad9ec619b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","timestamp":"2025. február. 03. 19:21","title":"Januárban halt meg az anyja a 15 éves fiúnak, aki bombafenyegetést küldött 46 iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma Magyarországon a kockázati tőkebefektetések, és mire figyeljünk, ha befektetőt keresünk?","shortLead":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma...","id":"20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738.jpg","index":0,"item":"4a16ecba-5e4c-49c1-9765-a24f378377f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 14:00","title":"Oszkó Péter: Nincs olyan cég, amelyik az első ötletével sikeres lesz, mert huszonötször át kell írni a terveket – Mérlegen podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és laptopja, és majdnem annyi autója van, mint 2010-ben a leggazdagabb 20 százalék egy háztartásának.","shortLead":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és...","id":"20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d.jpg","index":0,"item":"81dad809-834c-45ce-884f-1c9b4c6a54e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:10","title":"Az MCC elemzője szerint ma jobb szegénynek lenni Magyarországon, mint 2010-ben gazdagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85448957-993b-43a0-896b-443f4fa6ceae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint egyértelműen kimutatható, hogy az emberi szervezetben egyre több mikroműanyag halmozódik fel.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint egyértelműen kimutatható, hogy az emberi szervezetben egyre több mikroműanyag halmozódik fel.","id":"20250205_mikromuanyag-felhalmozodasa-agy-maj-vese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85448957-993b-43a0-896b-443f4fa6ceae.jpg","index":0,"item":"c14abfe4-08b7-47e8-963c-112b76b6cce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_mikromuanyag-felhalmozodasa-agy-maj-vese","timestamp":"2025. február. 05. 13:03","title":"Az agyban, a májban és a vesében is felhalmozódik a mikroműanyag, az agynál a legnagyobb a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87da4d7d-23d7-4bae-93b4-9fb25060bb1d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A legkisebb állatok is kreatív módokon küzdenek meg a hideggel.","shortLead":"A legkisebb állatok is kreatív módokon küzdenek meg a hideggel.","id":"20250205_kis-allatok-pok-mokus-teknos-tel-hibernacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87da4d7d-23d7-4bae-93b4-9fb25060bb1d.jpg","index":0,"item":"db118062-7749-43b7-9d27-de1226895cfd","keywords":null,"link":"/elet/20250205_kis-allatok-pok-mokus-teknos-tel-hibernacio","timestamp":"2025. február. 05. 05:30","title":"Ezek a kis állatok igazi szuperképességgel dacolnak a téllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat eszközein. A meglévő telepítéseket is törölni kell.","shortLead":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat...","id":"20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"2ee12929-0518-432b-ab9e-0a6b183b03d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","timestamp":"2025. február. 05. 11:03","title":"„Elfogadhatatlan kockázatot” jelent, újabb országban tilos kormányzati gépeken használni a DeepSeeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt.","shortLead":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe...","id":"20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4.jpg","index":0,"item":"35d14f85-51a3-4202-a160-9cd7a095cfa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","timestamp":"2025. február. 04. 19:03","title":"Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","shortLead":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","id":"20250204_menekules-szantorini-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76.jpg","index":0,"item":"43e551fa-4d45-43fe-b9d6-ab8ba52ac679","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_menekules-szantorini-foldrenges","timestamp":"2025. február. 04. 16:20","title":"Menekülnek az emberek Szantoriniről, miután az elmúlt napokban több száz földrengést észleltek a szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]