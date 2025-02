Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják a kormányt.","shortLead":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják...","id":"20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529.jpg","index":0,"item":"6ac57f21-f14f-4f30-ab7f-83f39d9f6fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 10. 13:24","title":"Videókon mutogatja a brit kormány, hogyan viszik el a rendőrök az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem kézenfekvőbb ehhez, mint egy elnöki mandátum.","shortLead":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem...","id":"20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0.jpg","index":0,"item":"7f14728e-f385-45db-8eeb-dd460307b5ac","keywords":null,"link":"/elet/20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:42","title":"Trump rendeletben hozza vissza a műanyag szívószálakat, mert a papírból készültek szerinte „felrobbannak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","id":"20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc.jpg","index":0,"item":"e85fa1d4-4dad-453a-b67c-c1ea55a397a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","timestamp":"2025. február. 10. 06:41","title":"Beültünk a legújabb elektromos Skodába, a megújult Enyaqba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg – pénzt költő – turista érkezik az ázsiai országba, így érdemes a kedvükre tenni, például egy mobilos térképalkalmazás esetében.","shortLead":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg –...","id":"20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9.jpg","index":0,"item":"bf6cbd8e-7613-499d-b66e-73f234b156af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","timestamp":"2025. február. 11. 09:03","title":"Google Térkép helyett: szintet lépett a kínai navigációs alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők döntenek: forintban vagy devizában takarékoskodjanak-e tovább.","shortLead":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők...","id":"20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"bcab5f80-d080-4e52-9ed6-570044923942","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","timestamp":"2025. február. 10. 11:30","title":"Forint vagy deviza: az itt a kérdés az állampapírok kamatának drámai csökkenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek kihasználni. Idén azonban nem minden stúdió költ csillagászati összeget, hogy az érkező filmjeikhez kedvet csináljanak.","shortLead":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek...","id":"20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea.jpg","index":0,"item":"4bd52408-d19e-4442-854b-b0b6a2b6a7d9","keywords":null,"link":"/kultura/20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","timestamp":"2025. február. 09. 19:19","title":"Ezek a filmelőzetesek várhatók az idei Super Bowl szünetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az? Váradi József vezérigazgató szerint a Wizz Air – akár Ferihegyen, akár Londonban, akár Abu-Dzabiban.","shortLead":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az...","id":"20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a.jpg","index":0,"item":"1ca33dc3-42d7-4ca8-8a2a-bbeaf7ccda1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 17:00","title":"Váradi József, a Wizz Air vezére: Nem ülhetünk vissza a lovakra repülés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","shortLead":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","id":"20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489.jpg","index":0,"item":"6e19e9ef-ef8d-492c-b9d9-c69f188d7ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","timestamp":"2025. február. 11. 09:42","title":"Gyógyíthatatlan beteg volt a kisfiú, akivel az anyja a vonat elé lépett Ménfőcsanaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]