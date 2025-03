Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","shortLead":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","id":"20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040.jpg","index":0,"item":"783c5685-5cff-43c1-bcae-8a04a00dec3b","keywords":null,"link":"/360/20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","timestamp":"2025. március. 05. 16:00","title":"Több milliárd forint állami hitelhez jutott Hernádiék alig 3 hónapja alakult érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a260d899-9422-4511-b91d-11ef292b23d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a néhány szemléletbeli változtatással sokat tehetünk azért, hogy javítsunk a közérzetünkön, ezáltal az életminőségünkön is.","shortLead":"Ezzel a néhány szemléletbeli változtatással sokat tehetünk azért, hogy javítsunk a közérzetünkön, ezáltal...","id":"20250306_6-szokas-amitol-boldogabbak-lehetunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a260d899-9422-4511-b91d-11ef292b23d0.jpg","index":0,"item":"c3f1930b-0870-4000-a977-ed79e4c30f3c","keywords":null,"link":"/elet/20250306_6-szokas-amitol-boldogabbak-lehetunk","timestamp":"2025. március. 06. 06:01","title":"Hat szokás, amitől boldogabbak lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e504a7-0dd7-4c8f-8c34-3672d282f8d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ijesztő tény derült ki a lassan mindenütt jelenlévő műanyagokról, ezek közül is az egészen parányi mikro- és nanoműanyagokról. Beleszólnak abba, hogyan hasznosulnak a szervezetben az antibiotikumok.","shortLead":"Újabb ijesztő tény derült ki a lassan mindenütt jelenlévő műanyagokról, ezek közül is az egészen parányi mikro- és...","id":"20250306_nanomuanyagok-hatasa-antibiotikumok-felszivodasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82e504a7-0dd7-4c8f-8c34-3672d282f8d0.jpg","index":0,"item":"2f3c7fad-2e2a-4dba-8008-c1470ab1910e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_nanomuanyagok-hatasa-antibiotikumok-felszivodasa","timestamp":"2025. március. 06. 08:03","title":"Már csak ez hiányzott: ezért nem hatnak annyira újabban az antibiotikumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami a legerősebb inteles elődnél akár 23-szor gyorsabbá teszi a cég legolcsóbb laptopját.","shortLead":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami...","id":"20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564.jpg","index":0,"item":"164866c9-a1d3-4b99-aad0-572579575864","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","timestamp":"2025. március. 05. 16:28","title":"Ilyen is van: olcsóbb lett az új MacBook Air, amiben már az M4-es szuperchip dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fd4e34-67df-45bd-92f2-85317522ffc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brutalista vágásáért Oscarral jelölt Jancsó mindenesetre lájkolta, pedig a poszt további szóviccek komment cunamiját vonta maga után. ","shortLead":"A brutalista vágásáért Oscarral jelölt Jancsó mindenesetre lájkolta, pedig a poszt további szóviccek komment cunamiját...","id":"20250305_jancso-david-a-brutalista-oscar-jeloles-aldi-szovicc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77fd4e34-67df-45bd-92f2-85317522ffc9.jpg","index":0,"item":"277e1545-55ea-4b3d-95cc-890b48c6523a","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_jancso-david-a-brutalista-oscar-jeloles-aldi-szovicc","timestamp":"2025. március. 05. 11:07","title":"Az ALDI büntető szóviccet sütött el Jancsó Dávid Oscar-jelölésének a tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más lapnak reagált a szerdai cikkünkre, amely szerint inog a széke. A központ gyatra működésről szóló állításainkat nem cáfolta. ","shortLead":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más...","id":"20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"4cc7aefd-0e61-4707-a096-adc8158cf4eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 19:22","title":"Demeter elismeri, hogy nem érzi sikeresnek a közgyűjteményi központ eddigi működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak a kanadai adatvédelmi biztossal.","shortLead":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak...","id":"20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6.jpg","index":0,"item":"52e6b929-b1f1-4ef4-9736-b5ef8d414e19","keywords":null,"link":"/elet/20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","timestamp":"2025. március. 04. 17:24","title":"Bíróságon tiltanák el a Pornhubot attól, hogy olyan videókat tegyen közzé, amelyeknek a szereplői ehhez nem járultak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]