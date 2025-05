Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","shortLead":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","id":"20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"02443fbc-811c-45ae-a312-21ddc9d30bfb","keywords":null,"link":"/elet/20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","timestamp":"2025. május. 09. 13:28","title":"„Te jó isten, Rob lett az” – így reagált testvére az új pápa megválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a2f0b1-e301-4afa-9c0d-47c40a2c2b99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland férfi 39 éves volt, ő a nyolcadik áldozata a balesetnek. A jacht roncsait próbálták kiemelni a mélyből.","shortLead":"A holland férfi 39 éves volt, ő a nyolcadik áldozata a balesetnek. A jacht roncsait próbálták kiemelni a mélyből.","id":"20250509_buvar-Mike-Lynch-luxusjacht-bayesian-baleset-elsullyedt-szicilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a2f0b1-e301-4afa-9c0d-47c40a2c2b99.jpg","index":0,"item":"43de37b3-a039-464d-9129-c564b2052811","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_buvar-Mike-Lynch-luxusjacht-bayesian-baleset-elsullyedt-szicilia","timestamp":"2025. május. 09. 20:18","title":"Meghalt egy búvár, aki Mike Lynch luxusjachtjának kiemelésén dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Heteken belül számos újdonsággal szembesülhetnek a Windows 11 felhasználói, de van egy komoly kritérium – és emiatt nem mindenkihez fognak megérkezni. ","shortLead":"Heteken belül számos újdonsággal szembesülhetnek a Windows 11 felhasználói, de van egy komoly kritérium – és emiatt nem...","id":"20250510_microsoft-windows-11-start-menu-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b639f3e3-a966-4392-b7ed-77a46eeb7593","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_microsoft-windows-11-start-menu-uj-funkciok","timestamp":"2025. május. 10. 12:03","title":"Új start menüre vált a Windows – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cd3810-8833-454d-a1a7-7fa3b4baee2c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint áprilisban havi alapon 0,2 százalékkal nőtt az átlagos árszínvonal, a tavalyi év azonos hónapjához képest az inflációs ráta 4,2 százalékra süllyedt. Az áremelkedés ütemének lassulása a piaci konszenzushoz képest gyengébb lett.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint áprilisban havi alapon 0,2 százalékkal nőtt az átlagos...","id":"20250509_inflacio-elemzo-dragulas-benzin-elelmiszer-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0cd3810-8833-454d-a1a7-7fa3b4baee2c.jpg","index":0,"item":"d423f75d-3dbc-42ec-a018-c44dc0696d4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_inflacio-elemzo-dragulas-benzin-elelmiszer-ksh","timestamp":"2025. május. 09. 11:11","title":"Ebben is tévedett Nagy Márton, újabb inflációs hullám érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint fél évszázad után tért vissza a Földre.","shortLead":"Több mint fél évszázad után tért vissza a Földre.","id":"20250510_Koszmosz-482-urszonda-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"d34d68b2-a55c-4334-91c8-6e66fba5cb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_Koszmosz-482-urszonda-becsapodas","timestamp":"2025. május. 10. 14:13","title":"Becsapódhatott a szovjet Koszmosz-482 űrszonda, egyelőre nem tudni, hol ért földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcb9963-1c60-436a-8985-0dab880342df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta próbálták elérni szakértők és civil szervezetek, hogy több európai uniós tagállamhoz hasonlóan a magyar kormány is törölje el, vagy csökkentse a női higiéniai termékek áfáját. A menstruációs szegénység növekvő veszélyére eddig mégsem reagált a kormány. Most úgy tűnik, az „indokolatlan áremelések” és az infláció elleni harc miatt mégis fontos lett, hogy olcsóbbak legyenek a betétek és a tamponok.","shortLead":"Hosszú évek óta próbálták elérni szakértők és civil szervezetek, hogy több európai uniós tagállamhoz hasonlóan a magyar...","id":"20250509_menstruacios-szegenyseg-inflacio-betetek-tamponok-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edcb9963-1c60-436a-8985-0dab880342df.jpg","index":0,"item":"b2810097-f0c3-4d87-917e-19ac815558b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_menstruacios-szegenyseg-inflacio-betetek-tamponok-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 09. 05:30","title":"A menstruációs szegénység nem létezett a számukra, de ha az infláció ellen harcol, a kormánynak máris fontos a női higiéniás termékek árcsökkentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc csütörtökön bejelentette visszavonulását, ezzel a rövid videós összeállítással búcsúzunk a magyar politika meghatározó alakjától.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc csütörtökön bejelentette visszavonulását, ezzel a rövid videós összeállítással búcsúzunk a magyar...","id":"20250508_Gyurcsany-Ferenc-legjobb-pillanatai-negy-percben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b.jpg","index":0,"item":"e16e2132-2fdc-4a3b-8d9e-66bbf72dd855","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Gyurcsany-Ferenc-legjobb-pillanatai-negy-percben","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Gyurcsány Ferenc legjobb pillanatai négy percben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a szélsőségesen magyargyűlölő, korábban az úzvölgyi temetőben magyar sírokat gyalázó George Simion román elnökjelöltnek – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében.","shortLead":"Orbán Viktor egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a szélsőségesen...","id":"20250510_Magyar-Peter-szerint-Orban-Viktor-elarulta-a-kulhoni-magyarokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"020fb024-2f4c-454c-8598-e72b6ad7c5a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-szerint-Orban-Viktor-elarulta-a-kulhoni-magyarokat","timestamp":"2025. május. 10. 15:08","title":"Magyar Péter szerint Orbán Viktor elárulta a külhoni magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]