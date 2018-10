Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","shortLead":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","id":"20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc1ad7-7998-492d-a183-54d84aebae7f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","timestamp":"2018. október. 10. 07:30","title":"Egyre inkább csak magunkra számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","shortLead":"A három férfi hétfő reggel ment be egy hotelba, és onnan vitt el egy telefont. ","id":"20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bcb9c36-90cc-4670-93aa-ea9435b5851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28369cc3-0217-40e6-acea-2e46716af356","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Bementek_egy_VIII_keruleti_hotelba_es_onnan_loptak__video","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Bementek egy VIII. kerületi hotelba és onnan loptak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag felturbózott dokumentumfilmmel készült az évfordulóra.","shortLead":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag...","id":"20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2033f5-df99-444e-a8ff-cd103ce71095","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","timestamp":"2018. október. 10. 10:56","title":"A Gyűrűk Ura rendezője kiszínezte az első világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Innentől lehet trükközni az életkorral.","shortLead":"Innentől lehet trükközni az életkorral.","id":"20181009_Jon_a_lex_Mocsai_rektor_65_ev_eletkor_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b892fd1-0573-4105-87b1-38a0ba89e91a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Jon_a_lex_Mocsai_rektor_65_ev_eletkor_kormany","timestamp":"2018. október. 09. 17:58","title":"Jön a lex Mocsai 2.0? Plusz három évet ad a kormány az idősödő rektoroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz...","id":"20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e078f2e0-73f4-4b7a-9ec8-a2c4b430597f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank bekebelezését készítheti elő.","shortLead":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank...","id":"20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d32319-df6a-4817-9269-c0f105ae00f6","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. október. 10. 11:49","title":"Baráti kölcsönből venne állami bankot Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","shortLead":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","id":"20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28803a0e-2288-4d71-a902-9a61f02202ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","timestamp":"2018. október. 10. 14:14","title":"Vádat emeltek három férfi ellen, akiknek közük lehetett a spanyolországi gázolásos merényletekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el, az már ne próbálkozzon, ez még veszélyesebb volna, mint otthon reménykedni.","shortLead":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el...","id":"20181010_Mar_tul_keso_a_menekuleshez__elerte_Floridat_az_eletveszelyes_hurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f212b5-3bf4-442e-b98f-686c6eed6b03","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Mar_tul_keso_a_menekuleshez__elerte_Floridat_az_eletveszelyes_hurrikan","timestamp":"2018. október. 10. 20:17","title":"Már túl késő a meneküléshez - elérte Floridát az életveszélyes hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]