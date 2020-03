Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Országszerte erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20200330_Havazassal_es_faggyal_folytatodik_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793b690-971d-4a39-b7c1-bb4525439ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Havazassal_es_faggyal_folytatodik_a_het","timestamp":"2020. március. 30. 17:28","title":"Havazással és faggyal folytatódik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Anélkül folytatták le a frekvenciatendert, hogy a kizárás elleni jogorvoslati kérelmet figyelembe vették volna – állítja a Digi.","shortLead":"Anélkül folytatták le a frekvenciatendert, hogy a kizárás elleni jogorvoslati kérelmet figyelembe vették volna –...","id":"20200331_Digi_5G_frekvenciapalyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db2dbad-06df-4cb4-9e1a-1856859746ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_Digi_5G_frekvenciapalyazat","timestamp":"2020. március. 31. 11:22","title":"Tiltakozik a Digi, amiért kimaradt az 5G-frekvenciapályázatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","shortLead":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","id":"20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8311045d-d901-490c-b699-9c420d5c423e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 17:16","title":"Áder aláírta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A tervek szerint heti 1000 darabot állítanának elő belőle.","shortLead":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány...","id":"20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbaac12-f6ac-4013-b229-ffc2fd78663f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Lélegeztetőgépek gyártására áll át a Virgin Orbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál klasszis már belement, hogy csökkenjen idei fizetése, de a torinói klub még ezt az összeget sem tudja kifizetni a jövőben.","shortLead":"A portugál klasszis már belement, hogy csökkenjen idei fizetése, de a torinói klub még ezt az összeget sem tudja...","id":"20200331_Eladhatja_Ronaldot_a_Juventus_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da3a5e-daa5-4208-907c-f9a8322191b7","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Eladhatja_Ronaldot_a_Juventus_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 31. 14:54","title":"Eladhatja Ronaldót a Juventus a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában a járványkórházakban akár fertőzött orvosok is dolgozhatnak, Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be, Horvátországba komoly szállítmány érkezett Kínából.","shortLead":"Romániában a járványkórházakban akár fertőzött orvosok is dolgozhatnak, Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be...","id":"20200330_szlovenia_romania_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ff0d9-fc9a-49f4-9e59-8a0177b518f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_szlovenia_romania_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 12:57","title":"Szlovéniában már lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja a hiányzó kerékpáros-főhálózatot, és a gyalogosok helyzetét is javíthatja.","shortLead":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja...","id":"20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f52ad-14c1-4b20-b0f9-45a7c2d81901","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","timestamp":"2020. március. 30. 12:19","title":"Vitézy: Itt az alkalom a budapesti közlekedés átszervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Berettyóújfalunak sikerült tesztelőberendezést szereznie, pár nap alatt összegyűjtötték a pénzt a helyiek. Több település is felbuzdult a jó példán, Szentesen is alig másfél nap alatt összedobtak egy nagyobb summát. Kiderült, hogy nem olyan egyszerű sem a berendezés beszerzése, sem annak a működtetése.","shortLead":"Berettyóújfalunak sikerült tesztelőberendezést szereznie, pár nap alatt összegyűjtötték a pénzt a helyiek. Több...","id":"20200331_Nem_eleg_a_tesztelo_berendezes_azt_mukodtetni_is_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b3c5e6-788b-4c88-a1e0-d596336a174e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Nem_eleg_a_tesztelo_berendezes_azt_mukodtetni_is_kell","timestamp":"2020. március. 31. 16:07","title":"Több településen hiába gyűjtenek tesztelőberendezésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]