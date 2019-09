Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","shortLead":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","id":"20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d134aa-b958-49de-b40f-a478879ab5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:27","title":"Szöllősi György: Az egész magyar nemzet érdeme, hogy Zsóri nyerte a Puskás-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","shortLead":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","id":"20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2df41ee-8c90-4fce-aa92-bb8ce99f67ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:10","title":"Eddig 75 gyerek került kórházba szalmonellafertőzés miatt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501b7de8-2c05-4ee4-8616-d29a90fe9cd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képviselő az autójából fotózott.","shortLead":"A képviselő az autójából fotózott.","id":"20190925_Egy_lazan_tujazo_ferfit_fotozott_a_parlamenti_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501b7de8-2c05-4ee4-8616-d29a90fe9cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de011c0-3811-457f-9467-ab51bd389198","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Egy_lazan_tujazo_ferfit_fotozott_a_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:12","title":"Egy lazán tujázó férfit fotózott a parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vári György irodalomtörténész, volt újságíró névvel vállalta, hogy egy volt diákját megkörnyékezte, egy másik lánnyal pedig összejött, amikor már nem volt a tanára.","shortLead":"Vári György irodalomtörténész, volt újságíró névvel vállalta, hogy egy volt diákját megkörnyékezte, egy másik lánnyal...","id":"20190924_Egy_volt_budapesti_gimnaziumi_tanar_vallott_arrol_hogy_zaklatta_a_diaklanyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09c95e5-8bea-4339-b982-46b28956e8ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Egy_volt_budapesti_gimnaziumi_tanar_vallott_arrol_hogy_zaklatta_a_diaklanyokat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:15","title":"Egy volt budapesti gimnáziumi tanár vallott diákja zaklatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02abd277-4dec-445d-8ea2-0de56c65c1cb","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kapcsolatukat sokáig kísérte médiabotrány, de Luciano Pavarotti özvegye megtanulta a világhírű tenortól, hogy akik bántják, azoknak sok boldogságot kívánjon. Nicoletta Mantovani azt mondja, nemcsak az ő életéből, hanem a világból is hiányzik az a fajta lelkesedés, ami Pavarottit jellemezte. A tenor özvegyével a Pavarotti című film díszbemutatóján beszélgettünk a miskolci CineFesten.","shortLead":"A kapcsolatukat sokáig kísérte médiabotrány, de Luciano Pavarotti özvegye megtanulta a világhírű tenortól, hogy akik...","id":"20190923_Luciano_Pavarotti_egyszerre_volt_a_szeretom_a_baratom_es_az_eletmesterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02abd277-4dec-445d-8ea2-0de56c65c1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b41a1e-9923-4349-8497-69fff6a987cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Luciano_Pavarotti_egyszerre_volt_a_szeretom_a_baratom_es_az_eletmesterem","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:00","title":"„Luciano Pavarotti egyszerre volt a szeretőm, a barátom és az életmesterem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett utoljára megmérni kiterjedését. Hétvégén elbúcsúztatták.","shortLead":"A Svájc északkeleti részén elterülő Pizol-hegy gleccsere az elmúlt években annyit zsugorodott, hogy idén lehetett...","id":"20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6cc45-5c97-4ae9-884b-6daaac6e62e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_pizol_gleccser_eltunt_bucsu_temetesi_menet","timestamp":"2019. szeptember. 23. 22:03","title":"Temetési menettel búcsúztatták Svájcban a klímaváltozás miatt eltűnt gleccsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából ezer autós lehet, akik rossz üzemanyagot kaphattak – számol a Shell. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik a kárát.","shortLead":"Nagyjából ezer autós lehet, akik rossz üzemanyagot kaphattak – számol a Shell. Azt ígérik, mindenkinek megtérítik...","id":"20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8cf953-4a45-48b5-93d4-e3d613f77109","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_shell_benzinkut_toltoallomas_tankolas_dizel_benzin","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:45","title":"Eddig 350-en jelezték, hogy félretankoltak a budapesti Shell-kúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy az ellenszél.","shortLead":"Nagy az ellenszél.","id":"20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f821ac31-3841-4526-a759-8dc42c0a83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:56","title":"A Coca-Cola Európában is le akarja nyúlni a palackos víz piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]