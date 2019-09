Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59840811-8b7b-47d7-b5bd-5fec01fb1c09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miami Országos Hurrikán Központ adatai szerint a még a Bahamák felé tartó Dorian hurrikán az Atlanti-óceán fölött tovább erősödhet, és az elmúlt 30 év legerősebb vihara lehet. ","shortLead":"A miami Országos Hurrikán Központ adatai szerint a még a Bahamák felé tartó Dorian hurrikán az Atlanti-óceán fölött...","id":"20190831_Egyre_jobban_duhong_a_Florida_fele_tarto_oriashurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59840811-8b7b-47d7-b5bd-5fec01fb1c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fea8ba-6819-499e-a34d-4f46d90b7fa3","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Egyre_jobban_duhong_a_Florida_fele_tarto_oriashurrikan","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:27","title":"Egyre jobban dühöng a Florida felé tartó óriáshurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Huszonöt percig tartott, amíg a tűzoltóknak sikerült \"kiszabadítani\" Ferenc pápát az egyik liftből, amelyik beragadt.","shortLead":"Huszonöt percig tartott, amíg a tűzoltóknak sikerült \"kiszabadítani\" Ferenc pápát az egyik liftből, amelyik beragadt.","id":"20190901_Tuzoltok_mentettek_ki_a_vatikani_liftben_ragadt_Ferenc_papat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1ffda2-547c-407f-9d11-17282766e89a","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Tuzoltok_mentettek_ki_a_vatikani_liftben_ragadt_Ferenc_papat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:53","title":"Tűzoltók mentették ki a vatikáni liftben ragadt Ferenc pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","shortLead":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","id":"20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfaa7f5-3dc2-44ca-8f3b-315cd12dfda9","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:44","title":"Befogták az öt napja bujkáló kobrát Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes években lesöpört technológia, melynek gyakorlati lehetőségeit most egy apró műholddal tesztelik az űrben.","shortLead":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes...","id":"201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9287a330-eb64-48a1-a522-363249cc3077","keywords":null,"link":"/tudomany/201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"A titokzatos technológia, amely elrepíthet minket távoli bolygókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint közötti volt az elmúlt negyedévben, az átlagár 29 millió forintot ért el, miközben a nagyobb egyetemi városokban ugyanekkora lakásokat már 12-15 millióért is lehet vásárolni.","shortLead":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint...","id":"20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d03538-3e84-4fc6-8d60-58359dda1c81","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:05","title":"Kiszámolták, melyik a legdrágább egyetemi város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton, Riba István, Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt kormányzati elfekvővé válhat a humántárca. Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya.","shortLead":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt...","id":"201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679cc5f-f893-44b8-b5e5-1ce2fd0d331c","keywords":null,"link":"/itthon/201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:00","title":"Az Orbán Zrt. vezérigazgatójává avanzsált a CEU hóhérja és az MTA megcsonkítója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]