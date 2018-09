Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5faadd5c-c5c6-42bb-9730-b1c31d482e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomozók szerint a tűz egy hibás villanyvezeték miatt keletkezett, emiatt a polgári védelem parancsnokainak, helyi képviselőknek, a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, és az áramszolgáltató munkatársainak is bíróság elé kell állniuk.","shortLead":"A nyomozók szerint a tűz egy hibás villanyvezeték miatt keletkezett, emiatt a polgári védelem parancsnokainak, helyi...","id":"20180927_Emberolessel_vadolnak_12_embert_egy_tavaly_nyari_portugal_erdotuz_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5faadd5c-c5c6-42bb-9730-b1c31d482e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff20f3c-9aab-4b9a-b14b-97d98214ebb9","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Emberolessel_vadolnak_12_embert_egy_tavaly_nyari_portugal_erdotuz_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:44","title":"Emberöléssel vádolnak 12 embert egy tavaly nyári portugál erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0e5f65-f9be-40d3-b0ba-2fb93cc79c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Találkozz a barátoddal, rendelj két kávét, írjatok egy verset, és cserébe a barátod kávéját mi álljuk.\" Hogy mire ez a nagyvonalúság? Hát a kávé világnapja alkalmából.","shortLead":"\"Találkozz a barátoddal, rendelj két kávét, írjatok egy verset, és cserébe a barátod kávéját mi álljuk.\" Hogy mire...","id":"20180926_Kavezunk__es_verssel_fizetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a0e5f65-f9be-40d3-b0ba-2fb93cc79c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd32244-829d-475f-a9c9-b3dde868daa3","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Kavezunk__es_verssel_fizetunk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:13","title":"Kávézunk – és verssel fizetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaec09e-23f6-48db-9781-2766e425b1b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Október elsejétől ő lesz a főigazgató.","shortLead":"Október elsejétől ő lesz a főigazgató.","id":"20180927_Kineveztek_az_Informacios_Hivatal_elere_Czukor_Jozsefet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcaec09e-23f6-48db-9781-2766e425b1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491d43a0-4254-44dd-8b3d-2204c430d749","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kineveztek_az_Informacios_Hivatal_elere_Czukor_Jozsefet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:51","title":"Kinevezték az Információs Hivatal élére Czukor Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat hallgatott az ügyről – mindaddig, amíg elő nem került egy szenátusi meghallgatáson.","shortLead":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat...","id":"20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bb091-d389-4192-9c56-76a170309744","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:03","title":"Végre megszólalt a Google a kínaiaknak szánt, cenzúrázó keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4353178-fa33-4c5d-b016-8f3cc4d17005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a brit királyi család márka lenne, a világ legértékesebbjei között volna a helye. Ráadásul egyre gyakrabban úgy is viselkednek, mint egy profi márka. Most éppen Meghan hercegné eljegyzési gyűrűjének replikáját dobják piacra, uszkve 10 ezer forintért.","shortLead":"Ha a brit királyi család márka lenne, a világ legértékesebbjei között volna a helye. Ráadásul egyre gyakrabban úgy is...","id":"20180928_Meghan_hercegne_eljegyzesi_gyurujevel_robbant_piacot_a_kiralyi_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4353178-fa33-4c5d-b016-8f3cc4d17005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16138c3b-3f6a-4ca8-bcc7-33d89e1f10d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Meghan_hercegne_eljegyzesi_gyurujevel_robbant_piacot_a_kiralyi_csalad","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:57","title":"Meghan hercegné eljegyzési gyűrűjével robbant piacot a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely nem akar megállni a panaszkodásnál, hanem az önszerveződő, társadalmi kezdeményezéseknek is teret akar adni.","shortLead":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely...","id":"20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940d72-7b44-42d0-8785-0077f2f2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:08","title":"500 szerencsés várólista nélkül jut be ultrahangvizsgálatra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karbantartást végeznek, de a fogyasztók állítólag meg sem érzik.","shortLead":"Karbantartást végeznek, de a fogyasztók állítólag meg sem érzik.","id":"20180928_Csokkentett_modban_uzemel_ma_a_Paksi_Atomeromu_3as_blokkja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ace19e-7cb4-4470-8218-3e4964673086","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csokkentett_modban_uzemel_ma_a_Paksi_Atomeromu_3as_blokkja","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:38","title":"Csökkentett módban üzemel ma a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva ma már naponta 300 millió embert érdekel a Snapchattől gátlástalanul lenyúlt Facebook Stories. Mark Zuckerberg megint megcsinálta.","shortLead":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva...","id":"20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9d5ff4-f209-4f16-ae16-91eb0a3a4e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:03","title":"Bejött a Facebooknak a nagy másolás: már 300 millióan nézik mások midennapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]