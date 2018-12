Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","shortLead":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","id":"20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc14049-98ea-4758-a030-977f944ed9d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","timestamp":"2018. december. 04. 05:45","title":"Bloomberg: A nők kirekesztéséhez vezetett az üzleti életben a #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5323dfc9-5b7b-44cb-8648-774e1c041042","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Monacói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező Megszállottak című nagyjátékfilmje.","shortLead":"A Monacói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező Megszállottak című...","id":"20181202_A_Megszallottak_Pozsgai_Zsolt_filmje_versenyez_a_monacoi_fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5323dfc9-5b7b-44cb-8648-774e1c041042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4f8a7e-0c38-4f69-bddd-1078b12b9bc7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_A_Megszallottak_Pozsgai_Zsolt_filmje_versenyez_a_monacoi_fesztivalon","timestamp":"2018. december. 02. 18:24","title":"A Megszállottak, Pozsgai Zsolt filmje versenyez a monacói fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","shortLead":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","id":"20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fce55e-6c79-493f-8e60-548c5722740e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","timestamp":"2018. december. 03. 17:03","title":"Lecseréli a Microsoft az Office jól ismert ikonjait, mutatjuk az újakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt Komárom közelében lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát.\r

","shortLead":"A baleset miatt Komárom közelében lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát.\r

","id":"20181203_busz_kamion_baleset_m1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120dd01e-d6bd-4df2-8ee4-4e2377198ead","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_busz_kamion_baleset_m1es_autopalya","timestamp":"2018. december. 03. 05:10","title":"Utasokkal teli busz és kamion ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","shortLead":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","id":"20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc93792-e9d0-4b39-9a3c-dafb1ccb0e97","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","timestamp":"2018. december. 03. 19:09","title":"Megvan Róma idei karácsonyfája, \"töröttke\" – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4648110-2b14-4580-9fe6-ac5f096fd606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köznevelési államtitkár \"emberileg\" megérti az egyetem vezetőinek elkeseredettségét.","shortLead":"A volt köznevelési államtitkár \"emberileg\" megérti az egyetem vezetőinek elkeseredettségét.","id":"20181204_Hoffmann_Rozsa_a_CEUrol_eddig_is_jartak_magyar_fiatalok_becsi_egyetemekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4648110-2b14-4580-9fe6-ac5f096fd606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5dc12b-fc74-4804-b972-ccae9c7fb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Hoffmann_Rozsa_a_CEUrol_eddig_is_jartak_magyar_fiatalok_becsi_egyetemekre","timestamp":"2018. december. 04. 06:55","title":"Hoffmann Rózsa a CEU-ról: eddig is jártak magyar fiatalok bécsi egyetemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6adb1d-4e94-42c5-82d2-ca09e6d7ab83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kanadában a 37 milliós lakosságból csak nyolcmillióan francia ajkúak. Persze ők is tudnak angolul, de mivel már 400 éve itt vannak, őrzik nyelvi és kulturális gyökereiket.","shortLead":"Kanadában a 37 milliós lakosságból csak nyolcmillióan francia ajkúak. Persze ők is tudnak angolul, de mivel már 400 éve...","id":"20181203_A_kanadai_mini_Trump_megfurta_a_francia_egyetem_tervet_kitort_a_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6adb1d-4e94-42c5-82d2-ca09e6d7ab83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158861ab-fc7f-4dcd-a8e8-ab73688507b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_kanadai_mini_Trump_megfurta_a_francia_egyetem_tervet_kitort_a_botrany","timestamp":"2018. december. 03. 11:27","title":"A kanadai „mini-Trump” megfúrta a francia egyetem tervét, kitört a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal adatai szerint egyre kevesebben tanulnak állami intézményben, míg az egyházi iskolákba járók száma megtízszereződött.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal adatai szerint egyre kevesebben tanulnak állami intézményben, míg az egyházi iskolákba járók száma...","id":"20181203_Sokkal_kevesebb_az_altalanos_iskolas_mint_huszonot_evvel_ezelott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb09cb-e202-4b52-bd85-e6a13ecda982","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Sokkal_kevesebb_az_altalanos_iskolas_mint_huszonot_evvel_ezelott","timestamp":"2018. december. 03. 07:49","title":"Sokkal kevesebb az általános iskolás, mint huszonöt évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]