Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96186286-b5db-48d9-a72d-022aa9740a95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magas rangú pap 4400 éves, érintetlen temetkezési helyére bukkantak rá a régészek a Kairóhoz közeli Szakkarában – jelentette be szombaton Khaled Enani egyiptomi régészeti miniszter. ","shortLead":"Egy magas rangú pap 4400 éves, érintetlen temetkezési helyére bukkantak rá a régészek a Kairóhoz közeli Szakkarában –...","id":"20181215_egyiptom_sir_nekropolisz_temetkezes_szakkara_kairo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96186286-b5db-48d9-a72d-022aa9740a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e70b58-371b-41e3-97a6-3ba97ce040f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_egyiptom_sir_nekropolisz_temetkezes_szakkara_kairo","timestamp":"2018. december. 15. 21:03","title":"Az \"év legszebb sírját\" találták meg egy egyiptomi nekropoliszban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a másik sofőr a kanyarívet levágva kanyarodott elé, a tragédiát ez is okozta. ","shortLead":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz...","id":"20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2bba14-4719-4018-b97a-3038db2369b8","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","timestamp":"2018. december. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a családtól M. Richárd, de szerinte csak részben felelős a balesetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b31b5c8-d12c-4333-805b-189419b7b9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fentről minden impozánsabb.","shortLead":"Fentről minden impozánsabb.","id":"20181215_Elkepeszto_legifelvetelen_vagtat_tobb_szaz_szarvas_Baranyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b31b5c8-d12c-4333-805b-189419b7b9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b32b472-0e9f-44e6-9a3e-1e4c6e715c5f","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Elkepeszto_legifelvetelen_vagtat_tobb_szaz_szarvas_Baranyaban","timestamp":"2018. december. 15. 08:45","title":"Elképesztő légi felvételen vágtat több száz szarvas Baranyában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd562f7e-9019-4684-8a21-a431e1ac8981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párt nem szeretné, ha a tüntetés kezdeti lendülete miatt nem kapnák meg az ajándékot a gyerekek.","shortLead":"A párt nem szeretné, ha a tüntetés kezdeti lendülete miatt nem kapnák meg az ajándékot a gyerekek.","id":"20181215_Gyujtest_szervez_a_Momentum_hogy_potoljak_a_Kossuth_teri_tuntetesen_megrongalodott_szankokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd562f7e-9019-4684-8a21-a431e1ac8981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96df17b-ea21-4819-afb9-ba2f7f9f7554","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Gyujtest_szervez_a_Momentum_hogy_potoljak_a_Kossuth_teri_tuntetesen_megrongalodott_szankokat","timestamp":"2018. december. 15. 13:17","title":"Gyűjtést szervez a Momentum, hogy pótolják a Kossuth téri tüntetésen megrongálódott szánkókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan teljesítette a tesztet.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan...","id":"20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf365e1-9999-4368-b643-9c6beccd9aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","timestamp":"2018. december. 15. 13:21","title":"Eminens a törésteszten: szuperbiztonságos a Győrben gyártott új Audi Q3 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3f9b26-010a-4578-8613-1af26d5ca013","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Péntek este óta országszerte több tucatnyi baleset történt.","shortLead":"Péntek este óta országszerte több tucatnyi baleset történt.","id":"20181215_havazas_baleset_vonat_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3f9b26-010a-4578-8613-1af26d5ca013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e517d5cf-9fb3-4c5e-ab37-d3d9477185f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_havazas_baleset_vonat_keses","timestamp":"2018. december. 15. 11:31","title":"Több autó árokba borult és a vonatok is késnek a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"velemeny","description":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt a leltárt készítettem. Mondhatni, zötyögősen indítottam az évet, arra gondolni sem mertem, hogy mi lesz ősszel, mert még nagyon messze volt! Azt kívántam, ha lehet, inkább ne történjen semmi, már az is valami.","shortLead":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt...","id":"20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e661bb1-dd39-4802-8958-a54ee7964395","keywords":null,"link":"/velemeny/20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","timestamp":"2018. december. 16. 09:00","title":"D. Bányász Gergő: Én még élek, a szakmám már alig!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6","c_author":"","category":"kultura","description":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","shortLead":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","id":"20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3549c749-002c-4b57-be07-095e2639f954","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","timestamp":"2018. december. 14. 21:05","title":"Kijavította a Hírcsárda a Ripost tüntetőket gyalázó címlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]