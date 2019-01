Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Floridai közös életet hazudott, 150 ezer forintot kért cserébe.","shortLead":"Floridai közös életet hazudott, 150 ezer forintot kért cserébe.","id":"20190106_Politikusnak_adta_ki_magat_egy_csalo_egy_tarskereso_oldalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4011a8-1df0-43ea-9291-6c31a09906f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Politikusnak_adta_ki_magat_egy_csalo_egy_tarskereso_oldalon","timestamp":"2019. január. 06. 09:19","title":"Politikusnak adta ki magát egy csaló egy társkereső oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még decemberben.","shortLead":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még...","id":"20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1e6c9b-83ae-42ae-a779-4c964e57a7ee","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","timestamp":"2019. január. 06. 19:41","title":"Káromkodás és részegség miatt őrizetbe vették Wayne Rooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hajlandó kompromisszumra a demokratákkal az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyében Donald Trump amerikai elnök, aki vasárnap a Fehér Házból Camp Davidbe indulva beszélt erről újságíróknak. 