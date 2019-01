Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","shortLead":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","id":"20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d7527-5297-4435-8017-0f9c13d3c209","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 16. 12:57","title":"Több tízmilliós kárt okozó csaló magyar webáruház után nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","shortLead":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","id":"20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357831b-3bf1-4173-9bd1-9d3cd20a97cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","timestamp":"2019. január. 16. 09:14","title":"Éveken át vett fel családi pótlékot egy férfi Szegeden, pedig nem is járt volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több iPhone-ban kellett akkumulátort cserélni 2018-ban. Az Apple a tavalyi év elején akciózta le a garanciális időn túli akkumulátorcsere árát, ami még az új iPhone-ok eladásán is éreztette hatását.","shortLead":"Minden eddiginél több iPhone-ban kellett akkumulátort cserélni 2018-ban. Az Apple a tavalyi év elején akciózta le...","id":"20190115_iphone_lassitasa_akkumulator_csere_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d98337-ffe7-46f2-964b-f26a8b7d159c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_iphone_lassitasa_akkumulator_csere_apple","timestamp":"2019. január. 15. 18:03","title":"iPhone-ok lassítása: 10x több mobilban cseréltek akkumulátort a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fee123-274e-43a3-a721-caf2d1c11b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dobos Menyhért arról is elmondta a véleményét, hogy riporterük az egyik alanynak elmondta, mit mondjon kamerába. Szerinte ez abszolút rendben van.","shortLead":"A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dobos Menyhért arról is elmondta a véleményét, hogy riporterük...","id":"20190115_A_kozmedia_egyik_vezetoje_Hadhazynak_Tokeletesen_jonak_latom_a_kozmedia_hiradoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fee123-274e-43a3-a721-caf2d1c11b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea12a29-7dfd-4db8-a5cc-aef446686654","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_kozmedia_egyik_vezetoje_Hadhazynak_Tokeletesen_jonak_latom_a_kozmedia_hiradoit","timestamp":"2019. január. 15. 10:09","title":"A közmédia egyik vezetője Hadházynak: Tökéletesen jónak látom a közmédia híradóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","shortLead":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","id":"20190115_Orszagos_sztrajkot_hirdet_a_kozszolgalati_dolgozok_szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52616b4e-cd0b-4ac3-b114-5264c34e4c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Orszagos_sztrajkot_hirdet_a_kozszolgalati_dolgozok_szakszervezete","timestamp":"2019. január. 15. 15:34","title":"Országos sztrájkot hirdet a közszolgálati dolgozók szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","shortLead":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","id":"20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106b2841-ebae-4a5a-b761-bbd63747139d","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","timestamp":"2019. január. 15. 11:41","title":"Aaron Sorkin folytathajta a Facebook-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez: egy olyan eszközt készítettek, ami képes automatikusan felismerni és elfedni a bőrhibákat.","shortLead":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez...","id":"20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0819f-5c59-4124-a9e4-305ba03c6d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 15. 11:03","title":"Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]