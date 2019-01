Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Gyorsabb hívásfelépülést és jobb hangminőségű hívásokat hoz a Telekom után a Telenornál is bevezetett Voice over LTE (VoLTE) technológia, ami lehetővé teszi azt is, hogy az ügyfelek egyszerre bonyolítsanak hanghívást és maradjanak adatkapcsolatban. ","shortLead":"Gyorsabb hívásfelépülést és jobb hangminőségű hívásokat hoz a Telekom után a Telenornál is bevezetett Voice over LTE...","id":"20190123_telenor_volte_hivas_4g_hanghivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762aba78-69df-4dcb-a447-bcf259627c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_telenor_volte_hivas_4g_hanghivas","timestamp":"2019. január. 23. 12:03","title":"A Telenornál van? 72 órán belül bekapcsolják az újítást, amit észre fog venni hívás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az e heti HVG részletes cikkben szemlézi Craig Unger amerikai újságíró könyvét, amely az orosz és amerikai elnök maffiás kapcsolatait igyekszik feltárni. A necces nevek között felbukkan több magyar érdekeltségű is.","shortLead":"Az e heti HVG részletes cikkben szemlézi Craig Unger amerikai újságíró könyvét, amely az orosz és amerikai elnök...","id":"20190123_Amerikai_sikerkonyv_ir_Putyin_Trump_es_Orban_orosz_maffias_kapcsolatairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c453442-a408-4f80-9443-a0f11231a258","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Amerikai_sikerkonyv_ir_Putyin_Trump_es_Orban_orosz_maffias_kapcsolatairol","timestamp":"2019. január. 23. 14:53","title":"Orbán is felbukkan a Putyin és Trump orosz maffiás kapcsolatairól szóló könyvben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","id":"20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3f65bb-23de-4884-9522-30b8eeb17f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 24. 15:21","title":"Beárazták a Skoda Scalát, ennyibe kerül az új Golf-rivális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Pontosabban az M100-as, mely Esztergomon és Bicskén át vezetné a Budapestet nyugatról elkerülő forgalmat. Jó hír: megmenekül a budai hegyvidék, rossz hír, talán sohasem tehermentesül Budapest teljesen az átmenőforgalomtól.","shortLead":"Pontosabban az M100-as, mely Esztergomon és Bicskén át vezetné a Budapestet nyugatról elkerülő forgalmat. Jó hír...","id":"20190123_Varga_Mihaly_megerositette_Esztergom_fele_epulhet_az_M0s_nyugati_szakasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bbf87b-771c-487f-b107-11a04b7dac23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_Varga_Mihaly_megerositette_Esztergom_fele_epulhet_az_M0s_nyugati_szakasza","timestamp":"2019. január. 23. 20:27","title":"Varga Mihály megerősítette, Esztergom felé épül az M0-s nyugati szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","shortLead":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","id":"20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd98f1c9-b950-49f4-b735-7718b6f7387d","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","timestamp":"2019. január. 24. 11:08","title":"Lanyhult a magyarok vásárlási kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beckerék nemrég költöztek új házba három gyerekükkel Halásztelken. Szép házban laknak, szép kerttel, de a házzal és az építkezéssel sok dolog nincs rendben.\r

","shortLead":"Beckerék nemrég költöztek új házba három gyerekükkel Halásztelken. Szép házban laknak, szép kerttel, de a házzal és...","id":"20190123_A_Beckercsalad_kalvariaja_a_hazepitessel_diderges_hianyzo_kozmuvek_rendezetlen_tulajdonviszonyok_penzbajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca032a2-9060-42e9-a126-e53c96109fce","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Beckercsalad_kalvariaja_a_hazepitessel_diderges_hianyzo_kozmuvek_rendezetlen_tulajdonviszonyok_penzbajok","timestamp":"2019. január. 23. 12:23","title":"A Becker család kálváriája a házépítéssel: didergés, hiányzó közművek, rendezetlen tulajdonviszonyok, pénzbajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f34e5e-62f2-436a-9891-4e75aa4d2997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre inkább félre csúszó, a környezetvédelemre hivatkozó kedvezményt igazíthatja ki a lépéssel a kormányzat.","shortLead":"Az egyre inkább félre csúszó, a környezetvédelemre hivatkozó kedvezményt igazíthatja ki a lépéssel a kormányzat.","id":"20190123_zold_rendszam_jogszabaly_plugin_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f34e5e-62f2-436a-9891-4e75aa4d2997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a5cb96-ef12-4f4a-9de4-ad0ff7b1ee48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_zold_rendszam_jogszabaly_plugin_hibrid","timestamp":"2019. január. 23. 08:56","title":"Lekerülhetnek a zöld rendszámok a 300 lóerős hibrid autókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem az egyik legsikeresebb keresztplatform játékot, a Fortnite-ot.","shortLead":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem...","id":"20190123_netflix_fortnite_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9006948c-19e1-48ae-899a-d18ab031c10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_netflix_fortnite_hbo","timestamp":"2019. január. 23. 14:03","title":"Ez érdekes: egy játéktól tartanak a leginkább a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]