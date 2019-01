Kirúgták a Bolognától Inzaghit

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom elindította az első szabványos 5G állomását. A Zalaegerszeg belvárosában található állomás a 3,7 GHz-es tesztspektrumot használja. A valós körülmények között működő, gigabites sebességre képes teszthálózat kialakításának célja, hogy a Telekom megismerje az új technológia meglevő hálózatokkal való együttműködésének kihívásait, így könnyebben felkészülhessen a majdani integrációjára.","shortLead":"A Magyar Telekom elindította az első szabványos 5G állomását. A Zalaegerszeg belvárosában található állomás a 3,7...","id":"20190128_magyar_telekom_5g_szabvanyos_allomas_zalaegerszeg_belvarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f1c317-6cfd-44b3-bc51-af4e56ca1fda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_magyar_telekom_5g_szabvanyos_allomas_zalaegerszeg_belvarosa","timestamp":"2019. január. 28. 13:33","title":"A Telekom bepakolt egy 5G mobilállomást Zalaegerszeg belvárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","shortLead":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","id":"20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c45c7d-3d20-4b00-9af7-448a563847f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","timestamp":"2019. január. 27. 17:36","title":"Eltemették a 100 méteres kútba zuhant kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdefe7f-7043-4f83-be97-8535194e38fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, George Lucas út közben alakított az eredeti elképzelésein.","shortLead":"Úgy tűnik, George Lucas út közben alakított az eredeti elképzelésein.","id":"20190128_Elokerult_a_Csillagok_haboruja_eredeti_forgatokonyve_amiben_Luke_es_Leia_meg_nem_ikrek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fdefe7f-7043-4f83-be97-8535194e38fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b09e65-d1f2-4fb7-a628-439b64cfa920","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Elokerult_a_Csillagok_haboruja_eredeti_forgatokonyve_amiben_Luke_es_Leia_meg_nem_ikrek","timestamp":"2019. január. 28. 10:30","title":"Előkerült a Csillagok háborúja eredeti forgatókönyve, amiben Luke és Leia még nem ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","shortLead":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","id":"20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22588ec9-8a09-4242-902e-10597d0d370d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 28. 12:28","title":"Hivatalos: itt a kijelzőkkel teli teljesen új Renault Clio, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","shortLead":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","id":"20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd7049-2f42-411b-987b-bcc65b611b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","timestamp":"2019. január. 27. 13:28","title":"Még a világ leggazdagabb emberénél is többet jótékonykodott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor hosszú cikkben írta le gondolatait a főváros fejlesztéséről, ezeket összegeztük.","shortLead":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor...","id":"20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc16efd-fce5-4716-a8a6-5ccbe867583f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","timestamp":"2019. január. 27. 14:32","title":"Budapest elsősorban élhető legyen, aztán világváros - gondolatok a városfejlesztésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil mentők leállították szombat éjszakára a munkálataikat a pénteki gátszakadás helyszínén, miközben még több száz áldozat heverhet az iszapáradat alatt; hivatalosan eddig 34 ember holttestét találták meg, 23-an kórházba kerültek.","shortLead":"A brazil mentők leállították szombat éjszakára a munkálataikat a pénteki gátszakadás helyszínén, miközben még több száz...","id":"20190127_Meg_mindig_tobb_szaz_embert_keresnek_a_braziliai_gatszakadas_helyszinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a605c-2312-417c-8dc0-b08661730e6a","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Meg_mindig_tobb_szaz_embert_keresnek_a_braziliai_gatszakadas_helyszinen","timestamp":"2019. január. 27. 07:15","title":"Még mindig több száz embert keresnek a brazíliai gátszakadás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","shortLead":"Ma az ország egyes részein -2, máshol akár +8 fok is lehet.","id":"20190127_januari_teli_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2750-abee-48f8-b9ff-d89ec9f19b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_januari_teli_idojaras_omsz","timestamp":"2019. január. 27. 08:18","title":"Nem tartogat meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]