Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Ahogy a CSOK négy évvel ezelőtti bevezetésével, a magyarok közt most is biztosan lesznek jó páran, akik jól járnak a felújított 3-3-4 projekttel, ám a nagy képet szemlélve a családvédelmi akcióterv aligha lesz a nemzethalál hatékony ellenszere. Miért lehet eleve kudarcra ítélve a kormány legújabb, illiberál-unortodox laborjában kifejlesztett népszaporítási kísérlete? ","shortLead":"Ahogy a CSOK négy évvel ezelőtti bevezetésével, a magyarok közt most is biztosan lesznek jó páran, akik jól járnak...","id":"20190212_csaladvedelmi_akcioterv_orban_viktor_evertekelo_2019_csok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659ff82a-cc49-406c-9190-dd9977156104","keywords":null,"link":"/elet/20190212_csaladvedelmi_akcioterv_orban_viktor_evertekelo_2019_csok","timestamp":"2019. február. 12. 16:52","title":"Budaházy Edda Művek Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És röfögnek is. ","shortLead":"És röfögnek is. ","id":"20190212_Brit_akcentus_amerikai_gyerekek_Peppa_malac_mese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036c8eee-4d01-47f8-a4a2-77ca3eb2c359","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Brit_akcentus_amerikai_gyerekek_Peppa_malac_mese","timestamp":"2019. február. 12. 14:23","title":"Brit akcentusa lett az amerikai gyerekeknek, akik túl sok Peppa malacot néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti élőlánccal és az Akadémia elnökségi ülésével egy időben állnak ki Kolozsváron is az MTA mellett. Szegeden egész napos szolidaritási akciót hirdettek, a lila színnel fejezik ki a kiállást az MTA mellett. ","shortLead":"A budapesti élőlánccal és az Akadémia elnökségi ülésével egy időben állnak ki Kolozsváron is az MTA mellett. Szegeden...","id":"20190212_Kolozsvaron_flashmobbal_allnak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dced874e-a384-4985-9a28-cd522518999d","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Kolozsvaron_flashmobbal_allnak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. február. 12. 09:55","title":"Kolozsváron flashmobbal állnak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","shortLead":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","id":"20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a1616-7e1b-474c-81c7-55ba4221ac7f","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","timestamp":"2019. február. 13. 09:13","title":"Hollandul is megjelenik a Félj bátran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forradalmian új designra a jelek szerint ezúttal sem számíthatunk a német gyártó bestseller kompakt modelljétől.","shortLead":"Forradalmian új designra a jelek szerint ezúttal sem számíthatunk a német gyártó bestseller kompakt modelljétől.","id":"20190213_video_autopalyan_kaptak_lencsevegre_a_meg_titkos_8as_golfot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1ef135-1ed8-4c88-96d1-a34614ccf52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_video_autopalyan_kaptak_lencsevegre_a_meg_titkos_8as_golfot","timestamp":"2019. február. 13. 13:21","title":"Videó: autópályán kapták lencsevégre a még titkos 8-as Golfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának szerdai ülése, amelyen a gyermekek otthongondozási díjáról és a letelepedési kötvényprogramról tárgyaltak volna az ellenzéki képviselők.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának...","id":"20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e7a483-bd98-461b-a4d3-706c43bcbdbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","timestamp":"2019. február. 13. 16:43","title":"Nem ment el a Fidesz, nem tárgyalhatták a gyermekek otthongondozási díjának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet egyik pillanatról a másikra elkezdeni.","shortLead":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet...","id":"20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4469c9b-5622-4616-9733-01609378267f","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. február. 12. 06:14","title":"Sorra lépnek be a dolgozók a szakszervezetekbe az Audi-sztrájk sikerén felbuzdulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizede dolgoznak már azon a tudósok, hogy a jelenlegi, szilíciumalapú félvezetőket gyémántalapú félvezetőkre cseréljék le. Most egy új megoldás tűnt fel a láthatáron.","shortLead":"Több mint egy évtizede dolgoznak már azon a tudósok, hogy a jelenlegi, szilíciumalapú félvezetőket gyémántalapú...","id":"20190212_gyemant_alapu_felvezeto_processzor_mesterseges_intelligencia_cpu_gepi_tanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f858fc3-b9d8-4a13-861f-382e7529b960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_gyemant_alapu_felvezeto_processzor_mesterseges_intelligencia_cpu_gepi_tanulas","timestamp":"2019. február. 12. 19:03","title":"100 000x gyorsabb processzorok jöhetnek, hála a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]