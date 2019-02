Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha beválik Ming-Chi Kuo Apple-elemző előrejelzése a 2019-es évre, akkor a profi felhasználók nagyon elégedettek lehetnek idén. Márpedig a jóslatai be szoktak válni.","shortLead":"Ha beválik Ming-Chi Kuo Apple-elemző előrejelzése a 2019-es évre, akkor a profi felhasználók nagyon elégedettek...","id":"20190218_apple_macbook_pro_monitor_ming_chi_kuo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf58af9-7770-4c9d-b5c9-a0408a998a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_apple_macbook_pro_monitor_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. február. 18. 19:33","title":"Hatalmas Macbook Prót és még annál is nagyobb 6K-s monitort dobhat piacra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","shortLead":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","id":"20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294d4c7-0226-4fd4-95f8-07abe051cb3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. február. 18. 12:32","title":"Hivatalos: itt a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy véli, meghallgatása az EP-kampány részét képezi.","shortLead":"Úgy véli, meghallgatása az EP-kampány részét képezi.","id":"20190219_Polt_nem_megy_raportra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f659c3d9-aeff-4560-a299-2fd4c19a57e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Polt_nem_megy_raportra","timestamp":"2019. február. 19. 17:01","title":"Polt nem megy raportra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető az Ami One Concept.","shortLead":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető...","id":"20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33d2bc0-2f25-45da-b1b2-e73ec54de1b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","timestamp":"2019. február. 19. 09:21","title":"Jogosítvány nélkül is vezethető apró városi villanyautót mutatott be a Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","shortLead":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","id":"20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04365a49-2036-4716-a81b-24d4c70c4dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","timestamp":"2019. február. 18. 09:05","title":"Jól jár a szigetszentmiklósi polgármester a városba tervezett új ipari parkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","shortLead":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","id":"20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae35bc-5248-43e1-b5c7-097675064202","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","timestamp":"2019. február. 18. 12:39","title":"Eddig nem látott felvételek a szökött rab meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","shortLead":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","id":"20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e005f97-53a9-462b-bfdd-842ee0e4fd36","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","timestamp":"2019. február. 18. 15:50","title":"A Suzukinál a 250 órás túlórakeretet sem használják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2726201-4aed-4ca4-9f3b-e9de56a0375a","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mikor Christian Bale néhány hete megkapta a Golden Globe-ot, a Sátánnak köszönte meg az inspirációt az Alelnökhöz. Ez a film ugyanis vérbeli szatíra arról, hogyan emelkedik fel egy zseniális, de ellentmondásos politikus, és hagy évtizedes nyomokat a történelmen. ","shortLead":"Mikor Christian Bale néhány hete megkapta a Golden Globe-ot, a Sátánnak köszönte meg az inspirációt az Alelnökhöz...","id":"20190219_alelnok_kritika_christian_bale_adam_mckay_dick_cheney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2726201-4aed-4ca4-9f3b-e9de56a0375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392c508f-14f3-4c97-9777-74ede6f7786b","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_alelnok_kritika_christian_bale_adam_mckay_dick_cheney","timestamp":"2019. február. 19. 20:00","title":"A szürke eminenciás, akinek az Iszlám Államot köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]