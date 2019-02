Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek hozzáférhetnek a jelszómenedzselő alkalmazásokban tárolt adatokhoz. Azaz a jelszavakhoz.","shortLead":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek...","id":"20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741dd230-2cf5-4f79-940e-798eea22cb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","timestamp":"2019. február. 22. 13:03","title":"Hibát találtak az 5 legjobb jelszótároló programban, kilophatók a jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075bb3a-1bb9-448b-8aeb-eaa9583a711c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló miniszterelnöki határozat a Magyar Közlöny pénteki számában jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló miniszterelnöki határozat a Magyar Közlöny pénteki számában jelent meg.","id":"20190222_felmentettek_a_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatal_elnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2075bb3a-1bb9-448b-8aeb-eaa9583a711c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40cc28e-62e5-4441-987b-a3ec00cfb5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_felmentettek_a_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatal_elnoket","timestamp":"2019. február. 22. 19:37","title":"Felmentették a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA ingyenes interaktív fotókönyvének köszönhetően.","shortLead":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA...","id":"20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d56c14-ae26-4b51-9c06-0a17813c244a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","timestamp":"2019. február. 24. 08:03","title":"Csodás műholdképek: innen ingyen letöltheti a NASA interaktív fotókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több püspök szorgalmazta a papi rendből való kizárásukat a gyermekek védelméről a Vatikánban zajló tanácskozás második napján, amelynek témája a számonkérés volt. ","shortLead":"Több püspök szorgalmazta a papi rendből való kizárásukat a gyermekek védelméről a Vatikánban zajló tanácskozás második...","id":"20190222_puspoki_tanacskozas_papi_pedofilia_kitaszitas_vatikan_ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d963878b-3356-43bd-b003-affce8248aa2","keywords":null,"link":"/elet/20190222_puspoki_tanacskozas_papi_pedofilia_kitaszitas_vatikan_ferenc_papa","timestamp":"2019. február. 22. 18:01","title":"Kitaszítanák a szexuális erőszakért elítélt papokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán haverjáé az összes felület.","shortLead":"Orbán haverjáé az összes felület.","id":"20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad1d75f-7f67-445c-bd41-48afa53c3eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"A villanyoszlopokról is kiszorulhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fegyveres biztonsági őrként korábbi fizetésük sokszorosát vihetik haza.","shortLead":"Fegyveres biztonsági őrként korábbi fizetésük sokszorosát vihetik haza.","id":"20190223_Sorra_mondanak_fel_a_Tolna_megyei_rendorok_es_mennek_Paksra_dolgozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b864ce1-6e0b-475d-b326-0b83551ab83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sorra_mondanak_fel_a_Tolna_megyei_rendorok_es_mennek_Paksra_dolgozni","timestamp":"2019. február. 23. 06:45","title":"Sorra mondanak fel a Tolna megyei rendőrök, és mennek Paksra dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d2a667-eb27-46c4-9a96-fdf2b6118523","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csalók vették rá a Mazsihisz munkatársait, hogy egy másik bankszámlaszámra utalják a Rumbach Sebestyén utca zsinagóga felújítására szánt pénz egy részét. A két alkalmazottat elbocsátották.","shortLead":"Csalók vették rá a Mazsihisz munkatársait, hogy egy másik bankszámlaszámra utalják a Rumbach Sebestyén utca zsinagóga...","id":"20190223_mazsihisz_feljelentes_rumbach_sebestyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d2a667-eb27-46c4-9a96-fdf2b6118523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aed59fc-6e78-4439-af70-dcef5ad2f22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_mazsihisz_feljelentes_rumbach_sebestyen","timestamp":"2019. február. 23. 18:53","title":"122 millió forinttal lopta meg valaki a Mazsihiszt, két dolgozót kirúgtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd konzervatív pártok indítványt nyújtottak be a Fidesz kizárásáról az Európai Néppártból.","shortLead":"Svéd konzervatív pártok indítványt nyújtottak be a Fidesz kizárásáról az Európai Néppártból.","id":"20190222_A_sved_konzervativok_inditvanyoztak_a_Fidesz_kizarasat_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c62780-2b5e-4091-a731-4a4bed66c8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_sved_konzervativok_inditvanyoztak_a_Fidesz_kizarasat_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 22. 16:52","title":"A svéd konzervatívok indítványozták a Fidesz kizárását a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]