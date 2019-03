Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét, a londoni Kensingtont.","shortLead":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét...","id":"20190324_ferrari_tributo_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fff5e6-020d-4533-a064-0d88dd9b7d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_ferrari_tributo_london","timestamp":"2019. március. 24. 08:25","title":"Először bukkant fel a legújabb Ferrari szupersportkocsi természetes élőhelyén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt. A terméktanács bejelentést tett a hatóságokhoz is. A tejtermelők szerint még Szlovákiában is drágábban árulják az üzletláncban most akciósan árult tejet. ","shortLead":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt...","id":"20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893a5c4-3a5f-4002-a4d1-9e713b7ed368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 23. 08:45","title":"Tejár botrány: Kedden tüntetnek a tejtermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e","c_author":"","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemsokára beszédet mond a nemzetközi migrációs konferencián. Néhány tiltakozó is megjelent a helyszínen.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemsokára beszédet mond a nemzetközi migrációs konferencián. Néhány tiltakozó is megjelent...","id":"20190323_Orban_is_beszel_a_migracios_konferencian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a951c3-52b5-4fdc-9c83-2c2c4d7df873","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_is_beszel_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 09:29","title":"Orbán is beszél a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak a májusi európai parlamenti (EP-) választásról szóló értesítőt.","shortLead":"Hétfőn kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak a májusi európai parlamenti (EP-) választásról szóló értesítőt.","id":"20190323_Hetfon_megkezdik_az_ertesitok_kezbesiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e54d44d-771e-484a-bba6-4bc48854df42","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Hetfon_megkezdik_az_ertesitok_kezbesiteset","timestamp":"2019. március. 23. 09:39","title":"Hétfőn megkezdik az EP-választási értesítők kézbesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37983253-4274-4a0b-96d3-bf104efc5b57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vétlen autóban egy 80 éves ember súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"A vétlen autóban egy 80 éves ember súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20190324_baleset_elozes_oroszlany_kornye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37983253-4274-4a0b-96d3-bf104efc5b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbfcebe-7eb4-448d-b63e-2eaf812b2f62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_baleset_elozes_oroszlany_kornye","timestamp":"2019. március. 24. 10:06","title":"Súlyos ütközés és bírósági úgy lett a vége a vakmerő előzésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és a Belügyminisztériumon keresztül vásárolt.","shortLead":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és...","id":"20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8056c051-0648-491b-8770-f39f13feeae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","timestamp":"2019. március. 23. 17:32","title":"Szolgálatba állnak a magyar nem mentőhelikopter mentőhelikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a gyerekközönség a hiedelemmel szemben nem a leghálásabb, inkább hálátlan, de tőlük tanulta meg, mit kell tenni ahhoz, hogy jól érezzék magukat vele.","shortLead":"A színésznő szerint a gyerekközönség a hiedelemmel szemben nem a leghálásabb, inkább hálátlan, de tőlük tanulta meg...","id":"20190324_Halasz_Judit_A_gyerekekre_figyelni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5544e2d6-d90a-48cf-89ed-cca957d6c6a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Halasz_Judit_A_gyerekekre_figyelni_kell","timestamp":"2019. március. 24. 07:35","title":"Halász Judit: A gyerekekre figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]