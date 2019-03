Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","shortLead":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","id":"20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f17b67-3f50-46de-a50e-6413d85e4652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","timestamp":"2019. március. 25. 10:17","title":"Index: Orosz kémeknek ágyazott meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a saját egészségükkel kapcsolatban nem túl derűlátóak, egészségügyi célokra mégsem tesznek félre. ","shortLead":"Bár a saját egészségükkel kapcsolatban nem túl derűlátóak, egészségügyi célokra mégsem tesznek félre. ","id":"20190324_Ongondoskodas_fiatalok_aranya_kutatas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5672b8f-5a1d-42c5-a8c0-d2ecf1053af6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Ongondoskodas_fiatalok_aranya_kutatas_felmeres","timestamp":"2019. március. 24. 09:32","title":"Két év alatt ötszörösére nőtt az öngondoskodó fiatalok aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20dc4f0-ce15-46cd-ad67-50446c89c50a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset előtt, herbálozott is, gyógyszert is bevett, nem volt magánál, amikor kocsiba ült.","shortLead":"A baleset előtt, herbálozott is, gyógyszert is bevett, nem volt magánál, amikor kocsiba ült.","id":"20190323_halalos_baleset_motoros_sms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a20dc4f0-ce15-46cd-ad67-50446c89c50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c634c31-ba09-4ee4-82fb-cc66bb7dc730","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_halalos_baleset_motoros_sms","timestamp":"2019. március. 23. 18:28","title":"4 évet kapott az autós, aki sms-ezett gyorshajtás közben és halálra gázolt egy motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalásra a Google jött rá. ","shortLead":"A csalásra a Google jött rá. ","id":"20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0d27f5-7ddb-4965-90a8-628691b0cae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","timestamp":"2019. március. 24. 15:41","title":"Beismerte bűnösségét a férfi, aki több mint 100 millió dollárt csalt ki a Google-től és a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44238a90-08c8-405b-8074-339c01a78200","c_author":"Czeglédi Fanni - Balla István","category":"elet","description":"Kelet-Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű falujában idén már géppel készül a magas fűtőértékű brikett. Amellett, hogy a megfizethető fűtőanyaggal a faluban élők túlélhetik a telet, az üzem munkát ad a helyieknek. Riportban mutatjuk be a toldi brikettüzemet.","shortLead":"Kelet-Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű falujában idén már géppel készül a magas fűtőértékű brikett...","id":"20190325_Az_uzenet_egyszeru_ha_teszel_valamit_magadert_segitenek_neked","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44238a90-08c8-405b-8074-339c01a78200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96531917-28db-4b78-8961-16a77ce719a2","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Az_uzenet_egyszeru_ha_teszel_valamit_magadert_segitenek_neked","timestamp":"2019. március. 25. 11:35","title":"Az üzenet egyszerű: ha teszel valamit magadért, segítenek neked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen maradt a rendszámtáblája.","shortLead":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen...","id":"20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f0ee8-2df1-4f27-9a05-3366e6c1bf57","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","timestamp":"2019. március. 25. 10:47","title":"Pechje volt a részeg sofőrnek: hiába menekült el a baleset helyszínéről, a rendszáma ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben, az egyik legnagyobb, 11 milliárdos keresetben Trócsányi László ügyvédi irodája képviseli az alagútfúró konzorciumot. ","shortLead":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben, az egyik legnagyobb, 11 milliárdos keresetben...","id":"20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e71730-286f-431d-a13e-4033818bc844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","timestamp":"2019. március. 25. 09:52","title":"Sorra bukja a BKV a 4-es metró pereit, Trócsányi ügyvédi irodája is tűzközelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"Vadász Judit Lola","category":"elet","description":"Személyes élmények a bezárásra váró Fóti Gyermekvárosról.","shortLead":"Személyes élmények a bezárásra váró Fóti Gyermekvárosról.","id":"20190325_En_is_ide_szulettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f141f-fc3e-45b2-a893-73560d753b69","keywords":null,"link":"/elet/20190325_En_is_ide_szulettem","timestamp":"2019. március. 25. 13:51","title":"Én is ide születtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]