Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül is. ","shortLead":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül...","id":"20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf1b1f-7064-4c0f-9353-2483c64bcae0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2019. április. 11. 15:58","title":"Magyar verset szavaltak a Tádzs Mahalnál is a költészet napján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem fogják a CEU és egy bajor egyetem együttműködését.\r

","shortLead":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem...","id":"20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b5868e-a0db-4162-868d-9f28fd2338e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","timestamp":"2019. április. 10. 14:09","title":"Kovács Zoltán a Reutersnak: Nem fogunk törvényt módosítani a CEU miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes olimpikon, aki már 40 éves, de fontolgatja, hogy akár 2023-ban is elindulhat a budapesti vb-n.\r

\r

","shortLead":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes...","id":"20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fca95c-92e6-4fe4-a7c1-313ffacf64c6","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","timestamp":"2019. április. 10. 20:53","title":"Kővágó Zoltán diszkoszvető az edzőkről: A leghülyébbek maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak legitimálja az antidemokratikus rendszert – véli Ungváry Krisztián történész. Szerinte ami most van, az áldemokrácia.","shortLead":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak...","id":"20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1ccdd-8545-492f-8026-d936b3d9fffb","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","timestamp":"2019. április. 11. 05:30","title":"Ungváry Krisztián: Soros isteni ajándék Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alkotmányellenesnek minősítették az abortuszt tiltó 1953-as törvényt. ","shortLead":"Alkotmányellenesnek minősítették az abortuszt tiltó 1953-as törvényt. ","id":"20190411_Evtizedek_utan_legalis_lehet_az_abortusz_DelKoreaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425d45b0-8943-4985-abcb-d24458fa164b","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Evtizedek_utan_legalis_lehet_az_abortusz_DelKoreaban","timestamp":"2019. április. 11. 09:07","title":"Évtizedek után legális lehet az abortusz Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról készítettek.","shortLead":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról...","id":"20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16a80c4-aebd-47a3-a2c6-d9739dbba107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","timestamp":"2019. április. 10. 15:09","title":"Itt a világ legelső fotója egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amszterdamnak korábban is volt felnőttfilmeket bemutató mozija, de az tíz évvel ezelőtt bezárt. A most megnyitott új helyen nemcsak 3D-ben láthatják a nézők a pornófilmeket, de a szék is mozog alattuk. ","shortLead":"Amszterdamnak korábban is volt felnőttfilmeket bemutató mozija, de az tíz évvel ezelőtt bezárt. A most megnyitott új...","id":"20190410_5Ds_pornomozi_nyilt_Amszterdamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5cd297-23d2-4d09-b47d-92420abae3b2","keywords":null,"link":"/elet/20190410_5Ds_pornomozi_nyilt_Amszterdamban","timestamp":"2019. április. 10. 11:29","title":"Minden igényt kielégít az új pornómozi Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]