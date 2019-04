Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol polgárháborút. A művek fő témái: apokalipszis, halál, árulás és áldozathozatal.","shortLead":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol...","id":"201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c5bb3e-554a-44d5-a121-6472ad9bf96d","keywords":null,"link":"/kultura/201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","timestamp":"2019. április. 14. 12:30","title":"Generációk retinájába égtek bele a spanyol testvérháború képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előadások maradnak el.","shortLead":"Előadások maradnak el.","id":"20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428bf96c-61be-436b-8ad3-b8105b114b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2019. április. 15. 12:24","title":"Megbetegedett Eszenyi Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot a forgatásról.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot...","id":"20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478550ca-e40e-4372-bd9a-ec2af9ef26a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:14","title":"\"A színésznő és az oroszlán kapcsolata valódi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","shortLead":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","id":"20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0ce91-c7ab-411e-8b59-5ab9c1204c2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 15. 07:26","title":"Lefújták a hétfő reggeli ferihegyi sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kreativitás a közhiedelemmel ellentétben fejleszthető, és léteznek olyan konkrét dolgok, amelyekkel ösztönözhetjük a kibontakozását.","shortLead":"A kreativitás a közhiedelemmel ellentétben fejleszthető, és léteznek olyan konkrét dolgok, amelyekkel ösztönözhetjük...","id":"20190414_Hogyan_gondolkodjunk_kreativabban_Ime_nehany_hasznos_tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4781c21-2810-4bda-9951-365446d9368b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190414_Hogyan_gondolkodjunk_kreativabban_Ime_nehany_hasznos_tanacs","timestamp":"2019. április. 14. 19:15","title":"Hogyan gondolkodjunk kreatívabban? Íme néhány hasznos tanács!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer hazamenni. ","shortLead":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer...","id":"201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3567e84d-69f5-4777-b9da-5a4b128957c5","keywords":null,"link":"/vilag/201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","timestamp":"2019. április. 14. 15:00","title":"A humorista elnökjelöltet támogató oligarcha is szórja a poénokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","shortLead":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","id":"20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f9f4f8-6d86-412c-8b1c-134d57b76322","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","timestamp":"2019. április. 15. 10:21","title":"Ariana Grande felélesztette a 90-es évek legmenőbb fiúbandáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","shortLead":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","id":"20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c260ba02-4569-4859-b17e-be116e14588c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","timestamp":"2019. április. 14. 06:41","title":"2,52 millió forintért kelt el a veszprémi nagypapa remek Trabija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]