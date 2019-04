Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

II. Theodosius bizánci császár képmását viselő, 1600 éves, különlegesen ritka aranyérmét találtak Izraelben – jelentette az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). Theodosius bizánci császár képmását viselő, 1600 éves, különlegesen ritka aranyérmét találtak Izraelben – jelentette az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). Négy kiránduló diák talált egy 1600 éves aranyérmét Köszönjük, internet! Köszönjük, mémgyár! Köszönjük, mémgyár! A HVG nem is kívánhatna magának Bruce Willisnél jobb plakátfiút A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet Bár a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a hozzá tartozó szimbolikában és a szokások egy részében a pogány újjászületés-ünnepek élnek tovább. Sokan ezt valamiféle pogány-keresztény szembenállásként értelmezik, pedig valójában értékként is tekinthetünk rá. Bár a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a hozzá tartozó szimbolikában és a szokások egy részében a pogány újjászületés-ünnepek élnek tovább. A húsvét nem is igazán a vallásról szól, hanem rólunk, emberekről A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád belvárosába. A több tízezer ember részvételével rendezett gyűlésen felszólalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is, s beszélt Milorad Dodik boszniai szerb elnök, Bosznia soros elnöke is, aki a napokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a bosnyákok által fabrikált mítosznak nevezte az 1995-ös srebrenicai vérengzést, melynek során a szerb katonák 8000 muszlim férfit is fiút gyilkoltak meg. Belgrádi békement – Szijjártó Péter is Vucsics mellett