Erdőtűz pusztít Bulgáriában, Görögországban és Törökországban is – képek

Meghalt két önkéntes tűzoltó a Törökország északnyugati részén található Bursa városában, miközben az erdőtüzeket próbálták oltani – számolt be az AP. A két áldozat egy vízszállító kocsival borult fel, amelyből ugyan még kimentették őket, de a kórházban életüket vesztették. A városban ezzel négyre, az országban pedig már 17-re nőtt a tűz halálos áldozatainak száma június vége óta. Törökország negyedik legnépesebb városában a hétvégén csaptak fel a lángok, a tűz miatt mintegy 3500 embernek kellett elhagynia az otthonát.

Erdőtűz Bursánál Ismail Aslandag / ANADOLU / Anadolu via AFP

Törökországban az elmúlt hetekben több mint száz erdőtűzről érkezett beszámoló. A tűzoltóknak a legtöbb esetben sikerült megakadályoznia, hogy a házakban is kárt tegyenek a lángok, de a növényzet hatalmas területeken pusztult ki teljesen. A tüzek terjedéséhez a rekordmagas hőmérséklet, a száraz levegő és az erős szél is hozzájárul.

Nemcsak Törökországban, hanem Délkelet-Európa több országában is erdőtüzek pusztítanak az extrém időjárási körülmények miatt. Görögországban a 42 fokot is elérte a hőmérséklet, vasárnap a tűzoltóknak Athén közelében 5 helyen is fel kellett venniük a harcot az erdőtűzzel a BBC beszámolója szerint. Kíthira szigetén 67 fő oltotta a tüzet, míg Messeniában 100 tűzoltó dolgozott a lángok kioltásán.

Görögország erdőtűz után a második legnagyobb görög szigeten, Evia (Euboea) szigetén AFP / Angelos TZORTZINIS

Bulgáriában csak vasárnap több mint száz helyszínen küzdöttek az erdőtüzek ellen. Az ország délnyugati részén található Pirin hegy lábánál több ezer hektár területen égett az erdő a Reuters szerint. Szimitli városában pedig több otthont is elpusztított a tűz, miután mintegy 200 tűzoltónak vissza kellett vonulnia az erős szél miatt. Tűz pusztított az ország nyugati részén is, ahol három falut teljesen evakuálni kellett a lángok miatt.

Erdőtűz Szófiától 20 kilométerre Hristo Vladev / ANADOLU / Anadolu via AFP

A bulgáriai erdőtűz elleni harcban a Magyar Honvédség is részt vesz, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter vasárnap közölte, hogy egy H225M helikopter indult Bulgáriába, hogy segítse a tűzoltást. Néhány nappal korábban Albániában is segítettek a Honvédség gépei az erdőtűz megfékezésében.

Nyitóképünkön oltás a törökországi Izmir mellett pusztító tűznél. Fotó: AFP