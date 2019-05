Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","shortLead":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","id":"20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095db1c-1b18-4c01-b011-cde918622bd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","timestamp":"2019. április. 30. 13:39","title":"Húszmilliárd forintot fizet ki osztalékként az Erste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c87302-5324-4f8e-8ce7-3f9b3c35100a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 10 éves lány két éve könyörgött a szüleinek, hogy vigyék el Michigan állam egyik élményfürdőjébe, ahol van egy 83 méteres vízicsúszda. \r

\r

","shortLead":"A 10 éves lány két éve könyörgött a szüleinek, hogy vigyék el Michigan állam egyik élményfürdőjébe, ahol van egy 83...","id":"20190501_Leallt_a_szive_a_kislanynak_amikor_lecsuszott_almai_csuszdajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7c87302-5324-4f8e-8ce7-3f9b3c35100a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848a5217-7946-45be-b23c-f80eaf5e6d94","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Leallt_a_szive_a_kislanynak_amikor_lecsuszott_almai_csuszdajan","timestamp":"2019. május. 01. 13:58","title":"Leállt a szíve a kislánynak, amikor lecsúszott álmai csúszdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet a jég birodalmában. ","shortLead":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet...","id":"20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a3f1-608d-420d-ad61-023558e65030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","timestamp":"2019. április. 30. 13:03","title":"Különleges természetfilmet forgat a National Geographic, akár ön is \"benne\" lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392cc09e-cbff-4a97-a513-74f3796f2a41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német prémiumgyártó csúcsmodellje egy újabb trükköt vet be az utasok védelme érdekében.","shortLead":"A négykarikás német prémiumgyártó csúcsmodellje egy újabb trükköt vet be az utasok védelme érdekében.","id":"20190430_igy_all_villamgyorsan_golyalabra_az_uj_a8as_audi_balesetkor__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392cc09e-cbff-4a97-a513-74f3796f2a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85de73b1-6d37-4fee-b663-5c871285ea31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_igy_all_villamgyorsan_golyalabra_az_uj_a8as_audi_balesetkor__video","timestamp":"2019. április. 30. 13:21","title":"Így áll villámgyorsan gólyalábra az új A8-as Audi balesetkor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn áramszünet volt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, de a NASA szerint nincs nagy baj.","shortLead":"Hétfőn áramszünet volt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, de a NASA szerint nincs nagy baj.","id":"20190501_nemzetkozi_urallomas_iss_aramszunet_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55208730-5207-4c24-9de5-6b2a7e701551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nemzetkozi_urallomas_iss_aramszunet_urkutatas","timestamp":"2019. május. 01. 10:03","title":"Meghibásodott egy kapcsoló, áramkimaradás volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelen volt néhány barát is. ","shortLead":"Jelen volt néhány barát is. ","id":"20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27ff0e3-53b6-40dd-b6c4-a7e1db399316","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"Las Vegas-i villámesküvőt tartott Sophie Turner és Joe Jonas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell, erőszakkal vessenek véget a helyiek tiltakozásának. Az arhangelszkiek ugyanis nem akarják, hogy a főváros szemetét az északi régiókban létesített szeméttelepekre hordják. Nem kizárt, hogy a hatóságok erőszakot alkalmaznak majd.","shortLead":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell...","id":"20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939eba6c-e866-4c4c-a599-61ed0d257b64","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","timestamp":"2019. május. 01. 10:15","title":"Észak-Oroszországban nem akarják Moszkva szemetét – jön a Nemzeti Gárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","shortLead":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","id":"20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dea7d92-0066-4520-b25e-d87efae3ea29","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","timestamp":"2019. május. 01. 08:52","title":"Maduro szerint meghiúsították Guaidó puccskísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]