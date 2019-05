Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri biztossá kinevezett fideszes képviselő csapatára hárul. ","shortLead":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri...","id":"20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa8990-3139-47ee-a845-bc426234d6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","timestamp":"2019. április. 30. 16:13","title":"Miniszteri biztost kaptak a kormány által szervezett külföldi nyelvtanfolyamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán és – vállalom – sokkoló választ” – írta Ujhelyi István.","shortLead":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán...","id":"20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cfc900-097c-433c-9e42-d745e57e464e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","timestamp":"2019. április. 30. 10:03","title":"Egy nap után levette az MSZP a patkányozós videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven hét börtönt szabtak ki rá. ","shortLead":"Ötven hét börtönt szabtak ki rá. ","id":"20190501_Bortonre_itelte_egy_londoni_birosag_Assangeot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9a6638-87e1-48dc-8510-73ac534f09ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Bortonre_itelte_egy_londoni_birosag_Assangeot","timestamp":"2019. május. 01. 13:32","title":"Börtönre ítélte egy londoni bíróság Assange-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője előtt töltött idő. Persze harmadik fél alkalmazásai is használhatók erre, azonban úgy tűnik, ez nem nagyon tetszik az Apple-nek.","shortLead":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője...","id":"20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1785ac7-2dae-4a3d-8ac1-d7ad8bf04d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Durva vád: csendben ellehetetlenít az Apple rivális alkalmazásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők voltak akkor az ügyeletes kórház, az intézmény belső vizsgálata szerint hibáztak, és vállalják a felelősséget.","shortLead":"Ők voltak akkor az ügyeletes kórház, az intézmény belső vizsgálata szerint hibáztak, és vállalják a felelősséget.","id":"20190430_Nepszava_A_BajcsyZsilinszky_korhaz_elismerte_nekik_kellett_volna_ellatni_a_szemserult_kisfiut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231d18e5-6437-43c2-9582-3fb8d4d8e1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nepszava_A_BajcsyZsilinszky_korhaz_elismerte_nekik_kellett_volna_ellatni_a_szemserult_kisfiut","timestamp":"2019. április. 30. 06:45","title":"Népszava: A Bajcsy-Zsilinszky kórház elismerte, nekik kellett volna ellátni a szemsérült kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6737e6b-87e2-496c-aa4b-1d37dc12ee0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanis a megengedett beépíthetőséget, azaz az épületek arányát és magasságát már korábban megemelték. Hiába lépett tehát vissza a városvezetés a múlt héten, aki építkezne, így is jól járt.","shortLead":"Ugyanis a megengedett beépíthetőséget, azaz az épületek arányát és magasságát már korábban megemelték. Hiába lépett...","id":"20190430_Keszthely_Balatonpart_nepszavazas_beepithetoseg_kiemelt_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6737e6b-87e2-496c-aa4b-1d37dc12ee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9696c1b8-8a9c-442e-94f2-d96e2a86beda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Keszthely_Balatonpart_nepszavazas_beepithetoseg_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2019. április. 30. 11:45","title":"Bár visszavonták a keszthelyi Balaton-part kiemelt státuszát, így is Tiborczék örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","shortLead":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","id":"20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0a587-e850-478e-a1f6-6b194359a4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","timestamp":"2019. április. 30. 14:03","title":"Videó: Egy német vidámpark újragondolta a dodzsemezést, és hihetetlenül menő lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]