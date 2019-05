Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a hvg.hu cikke nyomán fordult a testülethez.","shortLead":"Szél Bernadett a hvg.hu cikke nyomán fordult a testülethez.","id":"20190505_Elutasitotta_a_valasztasi_bizottsag_az_ovodai_alairasgyujtes_miatti_beadvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7e67b4-1b15-47ca-91fe-6a225739f4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Elutasitotta_a_valasztasi_bizottsag_az_ovodai_alairasgyujtes_miatti_beadvanyt","timestamp":"2019. május. 05. 12:19","title":"Elutasította a választási bizottság az óvodai aláírásgyűjtés miatti beadványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy iráni 17 éves fiú kivégzése mellett a tranzitzónás éheztetések miatt tiltakozik az ENSZ emberi jogi főbiztossága.\r

\r

","shortLead":"Egy iráni 17 éves fiú kivégzése mellett a tranzitzónás éheztetések miatt tiltakozik az ENSZ emberi jogi...","id":"20190503_Iran_mellett_Magyarorszagot_is_elitelte_az_ENSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7a2d17-ffb4-45b1-b84b-8bbef1e106b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Iran_mellett_Magyarorszagot_is_elitelte_az_ENSZ","timestamp":"2019. május. 03. 14:55","title":"ENSZ: Eddig 21 embert éheztetett Magyarország a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha nem, akkor pokollá válhat a család élete. ","shortLead":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha...","id":"20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10191e9-4f60-49e9-b360-344d08309b96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Az anyától függ, hogy mennyit eszik a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem próbál meg beleavatkozni a venezuelai válságba, az egyetlen, amit Oroszország akar az az, hogy valami jó dolog történjen a latin-amerikai országgal. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem próbál meg beleavatkozni a venezuelai válságba...","id":"20190504_Trump_megint_Putyin_oldalara_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97c79c7-fe8f-49db-ab43-c0f707a0c41d","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Trump_megint_Putyin_oldalara_allt","timestamp":"2019. május. 04. 19:24","title":"Trump megint Putyin oldalára állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e44ca6-df1e-4607-b1e7-182821044450","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már bajnok Ferencváros az Üllői úton legyőzte az Újpestet, 13 ponttal vezeti a bajnokságot. Az Újpestnek sorozatban tizedszer nem sikerült megvernie a Ferencvárost. ","shortLead":"A már bajnok Ferencváros az Üllői úton legyőzte az Újpestet, 13 ponttal vezeti a bajnokságot. Az Újpestnek sorozatban...","id":"20190504_A_Fradi_megverte_az_Ujpestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e44ca6-df1e-4607-b1e7-182821044450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5e0667-9b16-4d2d-82ca-67d21ba66415","keywords":null,"link":"/sport/20190504_A_Fradi_megverte_az_Ujpestet","timestamp":"2019. május. 04. 21:35","title":"A Fradi megverte az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet- és környezetvédelmi filmnapok sorozatban résztvevő városok filmszínházai, művelődési házai, nemzeti parkjai az érdeklődőket.","shortLead":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet...","id":"20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd5ef4e-37e5-4fdc-a15c-b2fb3ef6e176","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","timestamp":"2019. május. 05. 10:15","title":"Új alkotásokkal jönnek a május végi környezetvédelmi filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi szerint feljelentést kapott a nyakába.\r

\r

","shortLead":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi...","id":"20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8bf3b3-fede-4ff2-acec-c92ed663363c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"24.hu: Újabb Fidesz-közeli feljelentés Szegeden, Botka egy lehetséges kihívója a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sok az üres lakás és a hajléktalan is - nem lehetne tenni valamit? Az Utcáról Lakásba Egyesület megpróbál, ötletét most rangos civil díjjal jutalmazták.\r

\r

","shortLead":"Sok az üres lakás és a hajléktalan is - nem lehetne tenni valamit? Az Utcáról Lakásba Egyesület megpróbál, ötletét most...","id":"20190503_Rangos_dijat_nyert_a_hajlektalanok_lakashoz_jutasat_segito_civil_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4967d8df-f57e-447f-b59a-647560d33c58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Rangos_dijat_nyert_a_hajlektalanok_lakashoz_jutasat_segito_civil_szervezet","timestamp":"2019. május. 03. 20:31","title":"Rangos díjat nyert a hajléktalanok lakáshoz jutását segítő civil szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]