Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","shortLead":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","id":"20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87d2fa0-4094-4df1-b35f-5ff6ceca05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 18:03","title":"Megjöttek az AMD új processzorai, félhet az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz, hogy a legnagyobb frakció legyen az övék.","shortLead":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz...","id":"20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5d9df7-5592-42a6-b714-5c5508d9b236","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","timestamp":"2019. május. 29. 15:49","title":"Frissítették az EP-mandátumbecslést, a Néppártnál örülhetnek az új eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8a877c-d172-4e09-ae47-df0eece1b224","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Inárcs körül mindkét irányba torlódásra kell számítani.","shortLead":"Inárcs körül mindkét irányba torlódásra kell számítani.","id":"20190529_Baleset_miatt_komoly_dugok_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8a877c-d172-4e09-ae47-df0eece1b224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cbfee-53d4-42b7-b225-ecd3f2712dc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Baleset_miatt_komoly_dugok_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 29. 14:56","title":"Baleset miatt komoly dugók az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedd39ba-0760-45ff-a2a7-3949e66b8c4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest 5000 emberrel kevesebb dolgozik, de így is 69,8 százalék a foglalkoztatási ráta.\r

\r

","shortLead":"Áprilishoz képest 5000 emberrel kevesebb dolgozik, de így is 69,8 százalék a foglalkoztatási ráta.\r

\r

","id":"20190529_Majdnem_70_szazalek_a_foglalkoztatottsagi_rata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedd39ba-0760-45ff-a2a7-3949e66b8c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34df2a6-2094-4669-acc1-42c1aa1a6e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Majdnem_70_szazalek_a_foglalkoztatottsagi_rata","timestamp":"2019. május. 29. 09:24","title":"Majdnem 70 százalék a foglalkoztatottsági ráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","shortLead":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","id":"20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e37cc-beb1-4188-be41-f502a63390f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","timestamp":"2019. május. 29. 14:04","title":"Jön az új gazdaságvédelmi akcióterv, állítólag adócsökkentés is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán játszottak.","shortLead":"Hazai pályán játszottak.","id":"20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee39d55-eb5b-4f13-a0ce-4c67b7c893ae","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","timestamp":"2019. május. 28. 07:53","title":"NHL: A Boston nyerte a nagydöntő első mérkőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója a Le Mans 24 órás viadal volt.","shortLead":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója...","id":"20190529_ford_vs_ferrari_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c25b6-fe72-486f-af56-bc806418fc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_ford_vs_ferrari_film","timestamp":"2019. május. 29. 14:18","title":"Megjelentek az első képek a Ford vs. Ferrari filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem könnyű követni az Alkotmánybíróság–Kúria-meccset a Momentum panasza ügyében, de most ismét a Kúria térfelén pattog a labda: meg kell vizsgálnia a panaszt érdemben. Másrészt az Ab kimondta, nem illetékes eldönteni, hogy a Mi Hazánknak vagy az RTl Klubnak van-e igaza a cenzúrázott hirdetés ügyében. ","shortLead":"Nem könnyű követni az Alkotmánybíróság–Kúria-meccset a Momentum panasza ügyében, de most ismét a Kúria térfelén pattog...","id":"20190529_Visszakerult_a_Kuriahoz_a_Fidesz_Momentum_szerint_felrevezeto_alairasgyujtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583cc0bf-e0e9-4484-a08e-e7fb0e065261","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Visszakerult_a_Kuriahoz_a_Fidesz_Momentum_szerint_felrevezeto_alairasgyujtese","timestamp":"2019. május. 29. 13:35","title":"Visszakerült a Kúriához a Fidesz aláírásgyűjtése, amit a Momentum félrevezetőnek mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]