[{"available":true,"c_guid":"b0cbd937-33fa-42a2-9ab1-8c512251e307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hollandiában mostantól nem csak plakátokra, újságcikkekre és tejesdobozokra tett hirdetésekben keresik az eltűnt gyermekeket, az ATM-eket is bevonták az akcióba. ","shortLead":"Hollandiában mostantól nem csak plakátokra, újságcikkekre és tejesdobozokra tett hirdetésekben keresik az eltűnt...","id":"20190529_hollandia_atm_eltunt_gyerekek_felhivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cbd937-33fa-42a2-9ab1-8c512251e307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ebf5e5-b2d5-4de6-a3f2-09060dacd614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_hollandia_atm_eltunt_gyerekek_felhivas","timestamp":"2019. május. 29. 08:33","title":"Ilyen itthon is kellene: Hollandiában az ATM-eken is megjelenik az eltűnt gyerekek fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatóhálózatok cégei kisebbségi tulajdonosok lehetnek magáncégekben, eddig erre nem volt lehetőség. Ezzel megnyílik a közpénz és EU-s források újabb porciójának kiáramlása a magánszférába.\r

