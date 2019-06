Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","shortLead":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","id":"20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f26b4-aacd-4a44-be92-bbe2b8f4af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","timestamp":"2019. június. 02. 13:03","title":"Apollo 11-es szettet adott ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés előnnyel járnak a bécsi Ludwig Boltzmann Intézet 28 klinikai tanulmányt elemző jelentése szerint.","shortLead":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés...","id":"20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66075480-a4ec-4e89-863a-bd942abf5fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","timestamp":"2019. június. 02. 16:03","title":"Nem biztos, hogy jobb lesz, ha egy gép kezei alá fekszik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező csúcstelefonjáról, a Galaxy Note10-ről. A legújabb képekhez a Galaxy S10+-t és a Photoshopot hívták segítségül.","shortLead":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező...","id":"20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c830e31a-e324-4f35-932b-13ced061c312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","timestamp":"2019. június. 03. 15:03","title":"Újabb képet kaptunk arról, milyen lehet majd a Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos és egyenlő hozzáférést piacaihoz.\r

\r

","shortLead":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos...","id":"20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99883f-992c-4b74-a8d7-fd4cc8816aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","timestamp":"2019. június. 02. 15:07","title":"Újabb országgal kezd kereskedelmi háborúba Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyolc hegymászó eltűnt India második legmagasabb hegyének mászása közben.

","shortLead":"Nyolc hegymászó eltűnt India második legmagasabb hegyének mászása közben.

","id":"20190601_Nyolc_hegymaszo_eltunt_a_Himalajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f1027f-b4a5-4e9b-8695-045f7379d655","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Nyolc_hegymaszo_eltunt_a_Himalajan","timestamp":"2019. június. 01. 20:05","title":"Nyolc hegymászó eltűnt a Himaláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek, hogy a névválasztás összhangban legyen a hivatalos történelemszemlélettel is. A kalinyingrádi légikikötő például a közakarat ellenére sem viselheti Immanuel Kant nevet. A jövőben viszont már nincs Seremetyevo, Vnukovo vagy Domogyedovo repülőtér.","shortLead":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek...","id":"20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68505ca1-364f-4b6f-a936-1ffdd7802be1","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","timestamp":"2019. június. 03. 15:15","title":"Oroszországot is elérte a nagy reptérátnevezési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai országokba. És jóval drágábban, mint most.","shortLead":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai...","id":"20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a97fb-9412-4879-bdfa-76ba5453f392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","timestamp":"2019. június. 03. 10:48","title":"2020-tól lehet, hogy csak orosz gáz érkezhet hazánkba, jóval drágábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]