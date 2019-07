Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","shortLead":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","id":"20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c05788-bcdf-45d8-b0ce-b69fccbca204","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","timestamp":"2019. július. 10. 15:05","title":"Sikló kúszott be egy szegedi társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament liberális frakciója, a Renew Europe – ahol tag a Momentum is – korábban közölte, nem szavazza meg a bizottsági elnöki, illetve alelnöki posztokra a Fidesz politikusait. Erre Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára odaszólt a Momentumnak, a Momentum elnöke pedig visszaszólt.","shortLead":"Az Európai Parlament liberális frakciója, a Renew Europe – ahol tag a Momentum is – korábban közölte, nem szavazza meg...","id":"20190711_FeketeGyor_Orban_kiprobalhatna_milyen_Magyarorszagert_es_nem_Putyinnak_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1610e9-9555-4a4b-b1e5-c864161dab5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_FeketeGyor_Orban_kiprobalhatna_milyen_Magyarorszagert_es_nem_Putyinnak_dolgozni","timestamp":"2019. július. 11. 08:59","title":"Fekete-Győr: Orbán kipróbálhatná, milyen Magyarországért, és nem Putyinnak dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","shortLead":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","id":"20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce301917-2806-4f64-b2cf-57d683bb1785","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","timestamp":"2019. július. 11. 18:15","title":"Menet közben kinyílt egy pénzszállító autó ajtaja, 50 millió forintnyi bankjegyet vitt el a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3d64ee-3d7c-4412-8178-cfa09427dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Madárcsicsergésre hasonlít a hangjuk, a hím és nőstény teljesen máshogy néz ki, és monogám kapcsolatban él - ők a fehérarcú sátánmajmok, akiknek Szegeden kicsinyeik születtek.\r

","shortLead":"Madárcsicsergésre hasonlít a hangjuk, a hím és nőstény teljesen máshogy néz ki, és monogám kapcsolatban él - ők...","id":"20190711_Nagyon_cukik_a_par_hetes_szegedi_feherarcu_satanmajmok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3d64ee-3d7c-4412-8178-cfa09427dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ff367-54c4-4f77-b03d-419d6ed86357","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nagyon_cukik_a_par_hetes_szegedi_feherarcu_satanmajmok","timestamp":"2019. július. 11. 15:44","title":"Nagyon cukik a pár hetes szegedi fehérarcú sátánmajmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2ce4c5-4fea-4878-8c2c-a8eccf85f918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"2017 után 2022-ben is Budapest rendezi a cselgáncs-világbajnokságot.","shortLead":"2017 után 2022-ben is Budapest rendezi a cselgáncs-világbajnokságot.","id":"20190711_Ujra_cselgancsvb_lesz_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ce4c5-4fea-4878-8c2c-a8eccf85f918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db782cd-c6ae-4a3f-9a96-2c4e9a7fb00c","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Ujra_cselgancsvb_lesz_Budapesten","timestamp":"2019. július. 11. 15:54","title":"Újra cselgáncs-vb lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon évente fejenként mintegy 33 kilogramm olyan ételt dobunk a szemétbe, ami még fogyasztható lenne – függetlenül attól, hogy lejárt-e a szavatossága. Hamarosan viszont változhat a helyzet.","shortLead":"Magyarországon évente fejenként mintegy 33 kilogramm olyan ételt dobunk a szemétbe, ami még fogyasztható lenne –...","id":"20190711_etelpazarlas_eheto_etel_szavatossagi_ido_applikacio_erzekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b414b33-7965-401a-98b4-e87fc736c2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etelpazarlas_eheto_etel_szavatossagi_ido_applikacio_erzekelo","timestamp":"2019. július. 11. 17:33","title":"Csináltak egy szenzort, ami megmutatja, megromlott-e az ételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 2006 óta hivatalban lévő városvezető a 13 évvel ezelőtt megkezdett út folytatását ígéri.","shortLead":"A 2006 óta hivatalban lévő városvezető a 13 évvel ezelőtt megkezdett út folytatását ígéri.","id":"20190711_borkai_zsolt_fidesz_kdnp_polgarmester_gyor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cebbe3-b428-4b96-a697-b949d17cbc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_borkai_zsolt_fidesz_kdnp_polgarmester_gyor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. július. 11. 05:59","title":"Újra Borkait indítja a Fidesz Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]