[{"available":true,"c_guid":"d067f89b-8d45-43d4-a165-17f7cfe4a02c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Házfelújítás miatt volt az egyik utcában a konténer, ezt szállította volna el az a teherautó.","shortLead":"Házfelújítás miatt volt az egyik utcában a konténer, ezt szállította volna el az a teherautó.","id":"20190719_Nekidolt_egy_haz_oldalanak_egy_konteneres_kamion_Csepregen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d067f89b-8d45-43d4-a165-17f7cfe4a02c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c5f184-d2c8-4f1e-bcf2-cf71c64af15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Nekidolt_egy_haz_oldalanak_egy_konteneres_kamion_Csepregen","timestamp":"2019. július. 19. 08:58","title":"Nekidőlt egy ház oldalának egy konténeres kamion Csepregen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték, helyére új minta kerül. ","shortLead":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték...","id":"20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6e9bec-7f68-4ce4-8ee7-dff74bd17595","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","timestamp":"2019. július. 19. 11:49","title":"Kilenc év után eltűnt a budapesti Belváros ikonikus tűzfalfestménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","id":"20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cb47a6-a265-463c-ae8d-983ead93e9d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","timestamp":"2019. július. 18. 20:25","title":"Fának csapódott egy kisbusz Kunszentmártonnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25f7a9f-c218-4133-a6fb-0f1eb54e341d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros pedig újra a 19. század végi New Yorkot alakíthatja.","shortLead":"A főváros pedig újra a 19. század végi New Yorkot alakíthatja.","id":"20190719_Dakota_Fanning_es_Luke_Evans_ismet_Budapesten_nyomoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c25f7a9f-c218-4133-a6fb-0f1eb54e341d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0327f5-e2b9-44c0-8e05-4ee2b6bc2127","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Dakota_Fanning_es_Luke_Evans_ismet_Budapesten_nyomoz","timestamp":"2019. július. 19. 18:56","title":"Dakota Fanning és Luke Evans ismét Budapesten nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infotörvényre hivatkoznak.","shortLead":"Az infotörvényre hivatkoznak.","id":"20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c580fb0-3b8c-4571-a364-8a9b865af7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","timestamp":"2019. július. 18. 16:44","title":"Titkolja a kormány a 2030-ig szóló exportstratégiája teljes változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen jó áron kapható.","shortLead":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen...","id":"20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491849ef-337d-4557-ba90-ea7e906425e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","timestamp":"2019. július. 19. 08:21","title":"Itt a teljesen új Corvette, amelynek már hátul üvölt a motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","shortLead":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","id":"20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34f5ec-375c-457b-a4f1-f7ddb8f60f3b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","timestamp":"2019. július. 18. 14:59","title":"Előre szólt barátainak az átigazolásáról, hat hétre eltiltották a Liverpool volt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták bevételt sem termelt. Igaz, olyan se sok, amelyet kifejezetten politikai céllal, mondhatni, azért vezettek be, hogy legyen. A kormánypropagandában csak Soros-adóként emlegetett bevándorlási különadónak van nyomtatványa és bevallási határideje, mint egy \"rendes\" köztehernek, a bevezetése óta csak az nem derült ki még, hogy pontosan kinek, és mi után kell fizetnie. \r

","shortLead":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták...","id":"20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba5f92f-7080-4cc0-a2fe-23152f9ea266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","timestamp":"2019. július. 19. 06:30","title":"Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]