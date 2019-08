Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A közpénz nem rúg gólt - derült ki az Európa Liga selejtezőin, ahol háromból három magyar csapat már most kiesett. A BL-selejtezőben a Ferencváros még áll, ott furcsa pénzügyi műveletre volt szükség, hogy ne legyen nagyon nagy a baj.","shortLead":"A közpénz nem rúg gólt - derült ki az Európa Liga selejtezőin, ahol háromból három magyar csapat már most kiesett...","id":"20190802_magyar_foci_europa_liga_bajnokok_ligaja_fehervar_kispest_debrecen_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dfc127-f490-4c9c-8b83-ee176d2677e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_magyar_foci_europa_liga_bajnokok_ligaja_fehervar_kispest_debrecen_ferencvaros","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:50","title":"Milliárdokból hozták össze a magyar futball újabb égését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","shortLead":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","id":"20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f74dde-a019-448b-b7f6-3e881e241dcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:07","title":"MNB: Kockázatos termékeket árult az Erste, a Concorde és az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Washington továbbra sem helyesli a Nemzetközi Beruházási Banknak adott széles körű magyar kedvezményeket.","shortLead":"Washington továbbra sem helyesli a Nemzetközi Beruházási Banknak adott széles körű magyar kedvezményeket.","id":"20190802_Amerikanak_nem_tetszik_hogy_Magyarorszag_tart_karokkal_fogadta_Putyin_bankjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d5fac-3bbd-480b-8e4d-51e0521a95bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerikanak_nem_tetszik_hogy_Magyarorszag_tart_karokkal_fogadta_Putyin_bankjat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:18","title":"Amerikának nem tetszik, hogy Magyarország tárt karokkal fogadta Putyin bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dunavarsányi vasútállomáson senki nem sérült meg, de a vonat nem tudta folytatni útját.\r

","shortLead":"A dunavarsányi vasútállomáson senki nem sérült meg, de a vonat nem tudta folytatni útját.\r

","id":"20190802_Szemelyonat_mellett_dolt_egy_fa_a_vasuti_sinre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621a36db-e7ff-4b3b-9cb8-2c9cce92446e","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szemelyonat_mellett_dolt_egy_fa_a_vasuti_sinre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:26","title":"Személyonat mellett dőlt egy fa a vasúti sínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","shortLead":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","id":"20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09cbb6-73f8-47a1-a3b8-cf80266da167","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:58","title":"Kőbányai gyilkosság: volt barátja ölhette meg a 23 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint százéves múltra visszatekintő szaklapot, a Nimródot szerkesztették korábban, a kormány azonban elhappolta tőlük. ","shortLead":"A több mint százéves múltra visszatekintő szaklapot, a Nimródot szerkesztették korábban, a kormány azonban elhappolta...","id":"20190801_Hunor_Magazin_neven_inditanak_uj_online_lapot_a_kiebrudalt_vadaszati_ujsagirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfc57bf-0b01-4212-9e93-7ae8720f8001","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Hunor_Magazin_neven_inditanak_uj_online_lapot_a_kiebrudalt_vadaszati_ujsagirok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:22","title":"Hunor Magazin néven indítanak új online lapot a kiebrudalt vadászati újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett egy Red Bullba. Joggal gondolhatnánk, hogy frusztráló lehet a sportág egyik legfényesebb csillagának kikiáltott Max Verstappen csapattársának lenni, de a fiatal francia versenyző másként gondolja.","shortLead":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett...","id":"20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb6f870-bfb3-4b74-b6b9-f1e09ab0ac89","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:45","title":"Mekkora buli Max Verstappen csapattársának lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","shortLead":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","id":"20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91afe5-a9e3-4534-b352-9560a18c4973","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:17","title":"Házkutatást tartottak a volt FBI-főnök lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]