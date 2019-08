Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még az ügyészség szerint is olyan bírók kezdik el hamarosan tárgyalni az elmúlt évek legátpolitizáltabb büntetőperét, akiket ki kellene zárni az eljárásból – derül ki a hvg.hu birtokába került vádhatósági iratból. Ha viszont a bírók személye az elfogultság kérdése miatt aggályos, akkor az ítélet támadható lesz.","shortLead":"Még az ügyészség szerint is olyan bírók kezdik el hamarosan tárgyalni az elmúlt évek legátpolitizáltabb büntetőperét...","id":"20190802_czegledy_csaba_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a0e47-2756-4a65-b8fb-b9415e995abc","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_czegledy_csaba_per","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:30","title":"Még az ügyészség szerint is baj van a Czeglédy-ügy bíróival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74eafd8-a8b9-42ff-acc3-ce49f5d238f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós rangsor végén is komolyabb változások történtek. ","shortLead":"Az uniós rangsor végén is komolyabb változások történtek. ","id":"20190801_A_magyar_gazdasag_behozta_lemaradasat_Lengyelorszaggal_szemben_es_utolerheti_Portugaliat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74eafd8-a8b9-42ff-acc3-ce49f5d238f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3754f623-2350-4676-8403-c66632a4a5c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_magyar_gazdasag_behozta_lemaradasat_Lengyelorszaggal_szemben_es_utolerheti_Portugaliat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:59","title":"A magyar gazdaság behozta lemaradását Lengyelországgal szemben, és utolérheti Portugáliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4190db-4e6d-4a0a-99a3-14875bf0b2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd lement a főbérlőhöz, és őt kezdte el fenyegetni. ","shortLead":"Majd lement a főbérlőhöz, és őt kezdte el fenyegetni. ","id":"20190801_Felmondtak_az_alberletet_cserebe_szetverte_a_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4190db-4e6d-4a0a-99a3-14875bf0b2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60df0052-5087-414e-879d-ac382cae4426","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Felmondtak_az_alberletet_cserebe_szetverte_a_lakast","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:23","title":"Felmondták az albérletet, cserébe szétverte a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket, az iszlamizációval szemben, valamint védik a hagyományos értékeket a liberálisok ellen. A Fidesz ráadásul kizártnak tartja a muszlim menekültek társadalmi integrációját, sőt, arra sem lát esélyt, hogy lehetséges a muszlimok és a keresztények békés egymás mellett élése.","shortLead":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket...","id":"20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea48f38-58a5-49f2-82b4-2d9fc2e4466f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:30","title":"Magyarországra köszöntött a muszlimellenes populizmus kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jövőre nagyobb arányban tartalmaznak majd biokomponenseket. Az autók motorját ezek felhasználása nem károsítja, Európa számos államában évek óta ezzel futnak a járművek.","shortLead":"Jövőre nagyobb arányban tartalmaznak majd biokomponenseket. Az autók motorját ezek felhasználása nem károsítja, Európa...","id":"20190731_Megvaltozik_a_hazai_benzin_es_a_dizel_uzemanyagok_receptje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b262a7-7c7a-445f-922e-aeba48595f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Megvaltozik_a_hazai_benzin_es_a_dizel_uzemanyagok_receptje","timestamp":"2019. július. 31. 14:47","title":"Megváltozik a hazai benzin és a dízel üzemanyagok receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","shortLead":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","id":"20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c40b93-c98c-4aa8-98a8-d9911d503105","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:02","title":"Ne most akarjon elmenni Budapestről vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rávették, hogy adja le bérlakásának kulcsát, aztán egy hajléktalanszállóra vitték, jóllehet erre nem volt meg a törvényi lehetősége az önkormányzatnak, írja A Város Mindekié civil szervezet.\r

\r

","shortLead":"Rávették, hogy adja le bérlakásának kulcsát, aztán egy hajléktalanszállóra vitték, jóllehet erre nem volt meg...","id":"20190731_Atvert_es_hajlektalanna_tett_egy_idos_bacsit_Budafok_onkormanyzata_egy_civil_szervezet_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b6986-6559-4dfe-8fc3-dc1650819fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Atvert_es_hajlektalanna_tett_egy_idos_bacsit_Budafok_onkormanyzata_egy_civil_szervezet_szerint","timestamp":"2019. július. 31. 19:06","title":"Átvert, és hajléktalanná tett egy idős bácsit Budafok önkormányzata egy civil szervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek részt vesznek az Északi Áramlat 2 tenger alatti földgázvezeték építésében.","shortLead":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek...","id":"20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436c536-9212-415a-9f55-61a55dd032e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:15","title":"Földgázháború készül Európa és az USA között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]