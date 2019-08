Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a78dd5-f511-4801-a307-04e4c8b76987","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"kultura","description":"Már nem róluk szól az indie, mint a kétezres évek elején-közepén, de az angol rockzenekar még mindig képes elég jó koncerteket adni. Most épp a Szigeten. ","shortLead":"Már nem róluk szól az indie, mint a kétezres évek elején-közepén, de az angol rockzenekar még mindig képes elég jó...","id":"20190808_Ami_egyszer_eles_volt_penge_is_marad__a_Razorlight_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a78dd5-f511-4801-a307-04e4c8b76987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76d0b00-68ed-4221-a168-07a310228bb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Ami_egyszer_eles_volt_penge_is_marad__a_Razorlight_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:00","title":"Ami egyszer éles volt, penge is marad – a Razorlight a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1762d991-611d-4763-bb49-638197a72d3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Bosch német anyavállalata leépítésekre készül, Magyarországon képzéssel és a munkaerő átcsoportosításával próbálják ezt elkerülni.","shortLead":"A Bosch német anyavállalata leépítésekre készül, Magyarországon képzéssel és a munkaerő átcsoportosításával próbálják...","id":"20190808_Atkepzessel_menekul_a_Bosch_Magyarorszagon_a_leepitesek_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1762d991-611d-4763-bb49-638197a72d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33c224-6f2f-4e5d-911d-52ed7e3f66ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Atkepzessel_menekul_a_Bosch_Magyarorszagon_a_leepitesek_elol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:03","title":"Átképzéssel menekül a Bosch Magyarországon a leépítések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","shortLead":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","id":"20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fb849d-3067-435f-a9d5-9c5c55e16b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:02","title":"Ilyen árak vannak az idei Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","shortLead":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","id":"20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0c596-fc70-4773-a527-fa846cb35132","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:18","title":"Elfogták a másik vittulás verekedőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e69ce6a-bb1a-4211-8f62-7a8953757c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből visszahulló Falcon-rakéta egy darabját egyszer már elkapta a SpaceX hajója, de most szépítettek a műveleten.","shortLead":"Az űrből visszahulló Falcon-rakéta egy darabját egyszer már elkapta a SpaceX hajója, de most szépítettek a műveleten.","id":"20190808_space_x_falcon_heavy_raketadarab_falcon_heavey_halo_rocket_lab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e69ce6a-bb1a-4211-8f62-7a8953757c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffd0515-02b7-46c5-b6e4-bba5b55c1d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_space_x_falcon_heavy_raketadarab_falcon_heavey_halo_rocket_lab","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:33","title":"Csont nélkül: Elon Musk hajója összehozta a tökéletes rakétaelkapást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus végén várható egy újabb hullám. A bérleti díjak maradtak a korábbi átlagon.\r

\r

","shortLead":"Augusztus végén várható egy újabb hullám. A bérleti díjak maradtak a korábbi átlagon.\r

\r

","id":"20190807_Beindult_az_alberletpiac_a_felsooktatasi_ponthatarok_kihirdetese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248a738-d10e-4271-8a15-d50b0639c6bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190807_Beindult_az_alberletpiac_a_felsooktatasi_ponthatarok_kihirdetese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:49","title":"Beindult az albérletpiac a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián arany-, míg Jakabos Zsuzsanna ezüstérmes lett az úszó világkupa-sorozat csinani állomásának nyitónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián arany-, míg Jakabos Zsuzsanna ezüstérmes lett az úszó világkupa-sorozat csinani...","id":"20190808_Egy_nap_alatt_harom_ermet_szereztek_a_magyar_uszok_a_csinani_vilagkupan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ca916-3c00-44b2-a485-8b3023ec5244","keywords":null,"link":"/sport/20190808_Egy_nap_alatt_harom_ermet_szereztek_a_magyar_uszok_a_csinani_vilagkupan","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:42","title":"Egy nap alatt három érmet szereztek a magyar úszók a csinani világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]