Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország gyerekkórházait szülői ágyakkal magánemberként ellátó Orosvári Zsolt, hogy ne sínylődjenek 35 fokos kórtermekben a beteg gyerekek, kedden már be is szerelték az első légkondicionálókat a budapesti Bethesda kórházba, és hamarosan további vidéki kórházak kapnak majd hűtőberendezéseket - ingyen. Tíz nap alatt szerzett klímát a gyerekkórházba a szülői ágyak gondját is megoldó apuka Neki volt elsőbbsége, nem számított arra, hogy a másik hajó letarolja. A lapunk birtokába került dokumentumból az is kiderül, hogy a két hajó között nem volt kommunikáció a május végi tragédia előtt. Szakértői jelentés: a Hableány kapitánya sem érzékelte a vészhelyzetet Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára, hogy itt a vége. Egy új szoftvernek hála már a mesterséges intelligenciára is támaszkodhatnak a cégek, ha gyakorolnának.
A mesterséges intelligencia már abban is segít, hogyan maradjunk emberek, amikor ki kell rúgni valakit S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat. \r

\r

A Lélek Konyhája – a házigazda Jon Bon Jovi