[{"available":true,"c_guid":"75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","shortLead":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","id":"20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed2380-a4d5-44fb-bb38-841886d234e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:03","title":"Új funkció jön a Samsung telefonjaira, a régebbi mobilok is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Proxima Cen b-n, úgy tűnt, jók lehetnek a feltételek az élethez, de a napja évente háromszor óriási napkitöréseket produkál.



","shortLead":"A Proxima Cen b-n, úgy tűnt, jók lehetnek a feltételek az élethez, de a napja évente háromszor óriási napkitöréseket...","id":"20190905_Ujabb_exobolygorol_derult_ki_valoszinuleg_lakhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708d610e-075a-4c9b-b50d-7e0403ddef87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Ujabb_exobolygorol_derult_ki_valoszinuleg_lakhatatlan","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:33","title":"Újabb exobolygóról derült ki, valószínűleg lakhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","shortLead":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","id":"20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f1c9cf-b0c2-4558-b27d-ceea23ed9ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:40","title":"Jócskán megdrágulhat a téliszalámi is a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de a valóság az, régen sem volt ilyen, és most is egyre kevésbé jellemző.\r

","shortLead":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de...","id":"20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554400f3-dbbf-4a4b-92b4-2ccb99848a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:05","title":"Búcsú a nagyszülőktől a családi életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e4a06-3ddc-425a-af19-145f8bf28be1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje meghalt, sérültek is vannak.","shortLead":"Az autó sofőrje meghalt, sérültek is vannak.","id":"20190906_busz_auto_halalos_baleset_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e4a06-3ddc-425a-af19-145f8bf28be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d179f481-3c47-4c4e-a873-57193f18a89d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_busz_auto_halalos_baleset_miskolc","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:31","title":"Busz és autó ütközött frontálisan Miskolc határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a3d94-5ea2-41f6-8a91-65cd020b283b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átadták a Kálmán Imre gyalogos- és kerékpáros-felüljárót Győrben.","shortLead":"Átadták a Kálmán Imre gyalogos- és kerékpáros-felüljárót Győrben.","id":"20190906_Az_biztos_hogy_latvanyos_a_most_atadott_gyori_gyalogos_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a3d94-5ea2-41f6-8a91-65cd020b283b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635827f4-a6ab-4773-9676-7cacd182f39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Az_biztos_hogy_latvanyos_a_most_atadott_gyori_gyalogos_hid","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:43","title":"Az biztos, hogy látványos a most átadott győri gyalogoshíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]