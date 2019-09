Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfiaknál a kenyai Laban Cheruiyot, a nőknél Kácser Zita nyerte vasárnap a 34. Wizz Air Budapest Félmaratont.\r

\r

","shortLead":"A férfiaknál a kenyai Laban Cheruiyot, a nőknél Kácser Zita nyerte vasárnap a 34. Wizz Air Budapest Félmaratont.\r

\r

","id":"20190908_Budapest_Felmaraton_eredmenyek_Szijjarto_Peter_Nagy_Laszlo_futas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d795f799-7010-40fd-9708-438f0642a639","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Budapest_Felmaraton_eredmenyek_Szijjarto_Peter_Nagy_Laszlo_futas","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:33","title":"Kenyai és magyar győztes a Budapest Félmaraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal gyorsabban lehet javítani a növények stressztűrő képességét, mint a növénynemesítés hagyományos eszközeivel.","shortLead":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal...","id":"201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553fc41-0d84-4e6c-ae1e-d4819457de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:00","title":"A rettegett génmódosítás lehet a kulcs, ha a klímaváltozás után is enni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida. Nem az első ilyen eset. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida...","id":"20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2f7c4c-3572-4c0c-b088-4172b08b3fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:23","title":"Zavart okozott a NASA-nál egy aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","shortLead":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","id":"20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd13fffb-a6bd-4fff-9576-18dc890fd0a3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","timestamp":"2019. szeptember. 07. 16:09","title":"Bronzérmet szerzett a magyar női válogatott az asztalitenisz csapat Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","shortLead":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","id":"20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624afe0-c067-4b54-83ab-1c1ed31c504f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:37","title":"A Viking Sigyn már nem a Dunán hajózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.","shortLead":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel...","id":"20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954b8785-b226-4132-8030-f96025eae926","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:25","title":"Andreescu nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor éves adatroaming-riportja összegzi, miként változtak a magyarországi felhasználók külföldi mobilnet-használati szokásai, és hogy mely országok előfizetői a legaktívabb adatroamingolók a Hipernet-hálózaton.



","shortLead":"A Telenor éves adatroaming-riportja összegzi, miként változtak a magyarországi felhasználók külföldi...","id":"20190908_telenor_adatroaming_riport_mobilnet_hasznalat_kulfoldon_top_orszagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baffe45-0f1f-44c2-8f6f-c8932db4a5c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_telenor_adatroaming_riport_mobilnet_hasznalat_kulfoldon_top_orszagok","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:03","title":"Kiadta a Telenor a mobilnetes toplistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]